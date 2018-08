El morrón continúa vendiéndose a precio elevado

Este invierno los precios del morrón, el tomate, los choclos, zapallitos y otras verduras, están por las nubes. "La producción se importó mucho y lo que quedó para el comercio interno no es de buena calidad, por lo que nos vemos obligados a comprar, por ejemplo, morrón del Paraguay a precios muy elevados", señaló un verdulero paranaense a AIM. En los supermercados, el costo tampoco es accesible para el bolsillo del consumidor.



Por el frío y las heladas, hay escasez de algunos productos de verdulería. El aumento de los combustibles que impactan en los fletes, también hizo que este invierno se dispararan



los precios de algunas verduras como el choclo, el morrón rojo, los zapallitos verdes y los tomates. En Paraná, por ejemplo, "los verduleros nos vemos obligados a comprar el morrón rojo para vender el kilo a unos 200 pesos. La producción fue exportada, los mejores ejemplares no quedaron para ser vendidos en el mercado interno y lo que hay es de mala calidad. Por ello, tenemos que comprar verdura importada y eso eleva mucho los costos", dijo un verdulero a esta Agencia.



Agregó que "la gente está eligiendo el morrón verde en este momento cuyo precio es de unos 100 pesos, el kilo, pero el que quiere el rojo, llega a pagar unos 70 u 80 pesos por uno".



Uno de los problemas que genera al consumidor "es que hay verduras que no se pueden suplantar por otras. Siempre sucede que las que no están en estación suben el precio, pero en este caso, el que hay hecho tanto frío, las heladas y lluvias, hicieron que muchas cosas se arruinaran por más que sean de invierno".



Por último, el emprendedor señaló: "esperamos que la situación comience a estabilizarse y mejore en septiembre y ya para la primavera todo vuelva a su curso normal".