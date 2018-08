Lechería en crisis: "La idea del precio estable, justo y rentable no existe"

En el marco de la Jornada de Actualización técnica (JAT) organizada por la Región Centro de CREA en Espeanza, Campolitoral conversó con el actual director de Lechería de la Nación. Consultado respecto de la crisis estructural de la lechería, apeló al largo plazo como estrategia. "Necesitamos empezar a tener una Argentina y una mirada de la actividad de largo plazo", dijo. "No podemos seguir trabajando en la urgencia permanentemente. En este evento se habló de temas como la vaca del futuro; temas que tienen que ver con la delimitación de un modelo productivo, y eso es una mirada a largo plazo. Plantear una agenda de largo plazo a partir de la previsibilidad que está dando un Gobierno que tiene una política exportadora, de crecimiento, de transparencia y de competitividad. En esa cancha jugamos", aseguró.



Respecto de la inversión a nivel industrial, opinó que "viene de la mano de la confianza en el país, y en la actividad y a la capacidad de crédito del país. Eso se está llevando adelante, lo venimos monitoreando y vemos que hay empresas lácteas que están invirtiendo en el país, aunque claro que muchas siguen con problemas".



En cuanto al precio, fue determinante. "Respecto del tema del precio, cambiaría el enfoque: Nosotros no vamos a asegurar ni a garantizar el precio, eso es una quimera. La idea del precio estable, justo y rentable no existe. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. Lo que nosotros tenemos que garantizar son reglas de juego: previsibilidad, competencia y transparencia", manifestó. Y agregó que el negocio de la agricultura en general se maneja en mercados volátiles y en climas volátiles. "Entonces, plantear la garantía que a los tambos y a las empresas agropecuarias siempre les va a ir bien no lo podemos garantizar. Podemos garantizar que haya más transparencia, que el sistema tenga la mayor competencia posible, evitando prácticas desleales, cartelizaciones, clearing, todo lo que tenga que ver con que haya uno que se avive", disparó.



Uno de los aspectos abordados en la Jornada fue el de la concentración productiva a nivel mundial. "En todo el sector agropecuario se ve una tendencia a la concentración. Lo que nosotros tenemos que garantizar es tratar de generar las oportunidades a los productores más vulnerables (que no necesariamente son los productores más chicos), tengan esa oportunidad que les permita crecer en ese tema", aseguró.



A futuro, apeló a motivar a las nuevas generaciones. "Tenemos que lograr que a las nuevas generaciones les interese seguir en el negocio, y para eso tenemos que ayudar con financiamiento para que tengamos pedal para que las empresas puedan crecer integrando a las nuevas generaciones, porque nadie se queda en un negocio chico (ya sea tambo, agricultura o cría)".



Curiosamente, y en contrario a la mayoría de las opiniones respecto de la realidad de la cadena, describió una realidad optimista. "Hoy la foto a nivel indicadores es buena. La producción está creciendo 8 % en términos interanuales en los primeros 7 meses del año, las exportaciones se han ido al 25 %. El precio se viene recuperando en términos de dólar y en pesos, Pasamos de los $ 6 de abril a los $ 7.40 o $ 7.50 y entendemos que esa recuperación va a seguir".



Finalmente, volvió a hacer hincapié en el tema financiación. "Nuestra mayor preocupación hoy pasa por el tema del financiamiento, porque los productores han tenido un golpe muy fuerte con la seca y la devaluación que elevó los costos y causó pérdidas. Necesitamos darle la mayor financiación posible, y el Banco Nación lanzó una línea relacionada con la integración de la industria reteniendo parte de la cuota en el Banco y con la garantía del Siglea".