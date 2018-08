El Central vendió u$s 210 millones para contener al dólar que volvió a subir

Dólar en el mundo

El dólar subió ocho centavos este lunes y alcanzó un nuevo récord histórico de $ 31,57 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, el billete verde anotó su quinta alza consecutiva pese a los esfuerzos del Banco Central, que intervino en el mercado de cambios con ventas por u$s 210 millones.En las dos oportunidades en las que la divisa intentó romper la barrera de los $ 31 en el segmento mayorista, el BCRA realizó subastas para contener la cotización de la moneda estadounidense. A las 11:25 ofreció al mercado u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,86, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,78.Pasado el mediodía, cuando el dólar retomó el sendero alcista y se operó en $ 30,97, la autoridad monetaria volvió a ofrecer otros u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 110 millones, a un precio de corte promedio de $30,84 y con un mínimo adjudicado de $ 30,80. No obstate la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) cerró con un alza de siete centavos a $ 30,97 (nuevo máximo).Los máximos del día se anotaron en el arranque de la rueda, cuando las primeras operaciones pactadas se hicieron en los $ 31,-, diez centavos arriba del cierre anterior. La temprana aparición del Banco Central con la primera subasta del día logró interrumpir la escalada de los precios amesentando la cotización con un techo muy definido en los máximos de la fecha a la vez que indujo la aparición de algo de oferta que empujó los precios hasta mínimos en los $ 30,90.El total operado en la fecha ascendió un 63% en el segmento de contado a u$s 674,146 millones y con US$ 0,20 millones operados en los mercados de futuros MAE.El dólar retrocedía alrededor de un 0,5% frente a una canasta de monedas de referencia y se depreciaba cerca de un 0,6% contra el euro, tocando un mínimo de cuatro semanas.Asimismo, operadores dijeron que un importante avance del peso mexicano, que ganaba más de un 1,5% tras el acuerdo comercial logrado entre México y Estados Unidos, también ayudó a impulsar a la moneda en ese país. El real brasilero, en tanto, se apreciaba un 0,7% este lunes.