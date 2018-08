Anses: Detallan paso a paso cómo acceder "a un préstamo a una tasa razonable"

Créditos ANSES para jubilados y pensionados: Hasta $80.000 en 24, 48 ó 60 cuotas.

Créditos ANSES para Asignación Universal por Hijo: Hasta $6.500 por hijo en 24 cuotas.

Créditos ANSES para Asignación Familiar por Hijo: Hasta $6.500 por hijo en 24 cuotas.

Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor: Hasta $35.000 en 24 ó 36 cuotas

Créditos ANSES para pensiones no contributivas: Hasta $35.000 en 24 ó 36 cuotas

Créditos ANSES, es un programa de préstamos personales para los jubilados, pensionados y quienes cobran Asignaciones por Hijo. Es financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES."Queremos que más personas como él accedan a un préstamo a una tasa razonable. El trámite es muy simple, y se hace desde http://anses.gob.ar ", resaltó el titular del organismo, Emilio Basavilbaso. Desde el organismo explicaron, paso por paso cómo acceder a los créditos y los montos para cada sector.Jubilados y pensionados de ANSES.-Residir en el país.-Tener menos de 88 años al momento de finalizar el crédito.-Documentación-DNI.-CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático.Desde $5.000 hasta $80.000 en 24, 48 ó 60 cuotas.La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.El crédito se deposita en la cuenta dentro de los 5 días hábiles.Es presencial con turno.Reunir la documentación: Reuní la documentación necesaria. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado.Sacar turno: Sacá un turno para ser atendido. Una vez en la página de Turnos seleccioná la opción Créditos Jubilados y Pensionados. En la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas. También podés pedir el turno llamando al 130.Personas que cobren Asignación Universal por Hijo.-Ser mayor de 18 años.-Tener menos de 60 años al momento de finalizar el crédito.-Haber presentado la Libreta en los dos años anteriores.-El hijo por el que se solicita el crédito debe tener menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.-Los hijos con discapacidad por los que se solicita el crédito deben tener vigente el Certificado Único por Discapacidad (CUD).-DNI.-CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático.Desde $1.000 hasta $6.500 en 24 cuotas por cada Asignación que cobre (máximo 5 hijos).La cuota no puede exceder el 30% del valor mensual de la Asignación.El crédito se deposita en la cuenta bancaria donde cobra habitualmente dentro de los 5 días hábiles.Se realiza por internet. También podés hacerlo presencialmente en una oficina.Ingresar a Mi ANSES: Ingresá a Mi ANSES. Si no tenés Clave podés crearla en el momento.Actualizar información personal: Actualizá tu información personal y de contacto (email, teléfono y domicilio) desde el ícono de datos de domicilio y contacto que está en el margen superior derecho de la pantalla.Pedir crédito: Ingresá a la opción ARGENTA > Quiero mi Crédito desde el menú de la izquierda. Leé las condiciones del Crédito Argenta.Completar datos: Completá el Trámite N°/Of. Ident. con el número que está en el frente de tu DNI.Completar monto y cuotas: Ingresá el monto del crédito, elegí la cantidad de cuotas y presioná Calcular para ver el detalle de las cuotas. Luego, presioná Continuar y seguí los pasos.Aceptar condiciones: Leé atentamente el contenido del formulario web y marcá los cuatro casilleros. Cuando completes este paso, presioná Aceptar para finalizar el trámite.Finalizar solicitud del crédito: Cuando cumplas estos pasos podrás ver la constancia del trámite finalizado. El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles de la solicitud.También podés hacerlo presencialmente en una oficina de ANSES.Reuní la documentación necesaria: DNI y CBU de una cuenta bancaria propia.Sacar turno para ser atendido en una oficina de ANSES. Elegí la opción Créditos Asignación Universal por Hijo.Personas que cobren Asignación Familiar por Hijo con excepción de los trabajadores monotributistas.-Ser mayor de 18 años.-Tener menos de 60 años al momento de finalizar el crédito.-Contar con un ingreso de grupo familiar (IGF) menor a $35.922 brutos mensuales.-El hijo por el que se solicita el crédito debe tener menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.-Los hijos con discapacidad por los que se solicita el crédito deben tener vigente el Certificado Único por Discapacidad (CUD).Desde $1.000 hasta $6.500 en 24 cuotas por cada Asignación que cobre (máximo 5 hijos).La cuota no puede exceder el 30% del valor mensual de la Asignación.El crédito se deposita en la cuenta bancaria donde cobra habitualmente dentro de los 5 días hábiles.Se realiza por internet.Ingresar a Mi ANSES: Ingresá a Mi ANSES. Si no tenés Clave podés crearla en el momento.Actualizar información personal: Actualizá tu información personal y de contacto (email, teléfono y domicilio) desde el ícono de datos de domicilio y contacto que está en el margen superior derecho de la pantalla.Pedir crédito: Ingresá a la opción ARGENTA > Quiero mi Crédito desde el menú de la izquierda. Leé las condiciones del Crédito Argenta.Completar datos: Completá el Trámite N°/Of. Ident. con el número que está en el frente de tu DNI.Completar monto y cuotas: Ingresá el monto del crédito, elegí la cantidad de cuotas y presioná Calcular para ver el detalle de las cuotas. Luego, presioná Continuar y seguí los pasos.Aceptar condiciones: Leé atentamente el contenido del formulario web y marcá los cuatro casilleros. Cuando completes este paso, presioná Aceptar para finalizar el trámite.Finalizar solicitud del crédito:Cuando cumplas estos pasos podrás ver la constancia del trámite finalizado. El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles de la solicitud.Personas que cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez.-Residir en el país.-Tener menos de 88 años al momento de finalizar el crédito.-Documentación-DNI.-CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático.Desde $5.000 hasta $35.000 en 24 ó 36 cuotas.La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.El crédito se deposita en la cuenta dentro de los 5 días hábiles.Es presencial con turno.Reunir la documentación: Reuní la documentación necesaria. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado.Sacar turno: Sacá un turno para ser atendido. Una vez en la página de Turnos seleccioná la opción Créditos PUAM y PNC Vejez. En la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas. También podés pedir el turno llamando al 130.Personas que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.-Residir en el país.-Ser mayor de 18 años.-Tener menos de 60 años al momento de finalizar el crédito.-Documentación-DNI.-CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático.Para Pensiones por Invalidez, es necesario descargar el Certificado Médico para Acreditación en ANSES (Créditos ANSES), y hacerlo completar por un médico de Hospital Público Nacional, Provincial o Municipal, Servicio o Unidad Sanitaria. Debe contar con la firma y sello del establecimiento asistencial.Desde $5.000 hasta $35.000 en 24 ó 36 cuotas.La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.El crédito se deposita en la cuenta dentro de los 5 días hábiles.Es presencial con turno.Reunir la documentación: Reuní la documentación necesaria. El trámite sólo puede hacerlo el pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado.Sacar turno: Sacá un turno para ser atendido. Una vez en la página de Turnos seleccioná la opción Créditos PNC Madres de 7 Hijos o Créditos PNC Invalidez. En la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas. También podés pedir el turno llamando al 130.