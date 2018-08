Los precios de los autos volvieron a subir: Los aumentos llegan hasta el 10%

Aunque ya sea una noticia repetida, no deja de sorprender: los autos vuelven a aumentar. Algunas marcas decidieron entre el jueves y viernes pasado hacer el segundo ajuste de agosto en el precio de los 0km, como consecuencia de nuevo salto que se produjo en el dólar en las últimas dos semanas.



El caso notorio, por ejemplo, fue de la china Chery que notificó a su red de concesionarias una suba de alrededor del 10% en su gama de modelos que se suma al incremento anunciado a partir del primer de agosto del orden del 4% respecto de los precios de julio. De esta manera acumula un ajuste del 14%.



Volkswagen también aplicó el viernes un reajuste de los precios de algunos de sus modelos, pero concentrado en la alta gama. Subió alguna versión de la Tiguan -la versión Comfortline- mientras que bajó el de la Trendline.



Otras automotrices también enviaron a sus concesionarias comunicaciones con reajustes pero algunas estuvieron hasta el viernes definiendo la estrategia a seguir y decidieron esperar a que finalice el mes para mandar en septiembre la nueva lista que con el ajuste correspondiente.



Según relevó el diario Ámbito Financiero entre algunas empresas, el incremento del mes próximo "será fuerte" por el mayor ritmo de devaluación. Esta semana será clave la marcha del dólar para saber de cuánto será el reajuste del mes próximo. No es la primera vez que las automotrices ajustan los valores en más de una oportunidad en un mismo mes. En mayo, cuando se registró la primera devaluación fuerte del año, las listas tuvieron hasta tres actualizaciones.



En agosto, el dólar tuvo una suba del 12%. Es por eso que las lista de septiembre no podrán evitar tener un ajuste que acompañe ese incremento. El 70% de los 0km que se venden en el país son importados por lo que deben acompañar la variación del tipo de cambio. Los auto fabricados localmente también están condicionados por la cotización de la moneda estadounidense debido a que se producen con 70% de piezas importadas.



Desde el inicio del Gobierno de Mauricio Macri los autos tuvieron un incremento de alrededor del 96% mientras que el dólar subió 110%. En tanto, la inflación acumula un salto del 88%. Lo más preocupante es que la mitad de la suba de los 0km se produjo en los ocho meses de 2018.