La economía argentina en rojo: Prevén mayor conflictividad social

La economía acumulará en agosto cuatro meses de caída y los indicadores que se conozcan de aquí a fin de año seguirán en rojo, con datos negativos para el salario real, para el empleo y para la pobreza, lo que plantea un cuatrimestre final con mayor conflictividad social y grandes desafíos políticos y financieros para el gobierno de Mauricio Macri.A esta altura, la incertidumbre está alimentada por no saber cuán profunda será la recesión y cuánto durará.Mientras, las previsiones privadas hablan de una inflación anual de hasta el 35 por ciento y de una caída de entre ocho y 10 puntos del salario, con impacto directo en el consumo.Pero no todos los factores de presión son externos.. Para llegar bien con el financiamiento hasta fin de año, el ministro apuesta a una renovación de al menos el 40 por ciento de ese paquete. Y quiere sumar el "rollover" de los préstamos de bancos obtenidos en 2017 por unos cuatro mil millones de dólares, señala un informe del diario La Voz de Córdoba.En tanto,. Casi 40.000 millones están asegurados por el FMI. Hay 20.000 millones de dólares que dependen de las renovaciones de deuda, es decir, del ánimo de los inversores financieros. Y de algún otro lado deberán salir 10.000 millones más.Esta semana, la gestión Macri y los ministros de Economía de las provincias, con afectación de la obra pública. Con el mercado financiero internacional vedado por la suba del riesgo país, el Gobierno buscará llegar con el financiamiento vía ajuste fiscal y devaluación de la moneda.La historia económica predice lo que ocurrirá:. Y, en este escenario, la CGT convocó a un plenario de secretarios generales que se desarrollará el miércoles en la sede de La Fraternidad, en Buenos Aires. Con impulso del moyanismo, los gremios del transporte que lidera Juan Carlos Schmid propondránUna atmósfera de conflictividad social en ascenso lo empuja a Macri a la necesidad de un acuerdo político con la oposición. Pero en el Gobierno y en el oficialismo no lo ven así. Humberto Schiavoni, presidente del bloque de Senadores del PRO, advierte de que "no hay posibilidad de armar un pacto de gobernabilidad" con la oposición.Según revela Schiavoni,"El Presidente está preocupado, entiende la situación", le dijo a este diario uno de sus colaboradores más cercanos. Eso explica el giro discursivo, por el que el mandatario habló dos veces en la semana de la causa judicial de los cuadernos. "Toda la plata de la corrupción explica las cosas que nos faltan", dijo.Los indicadores muestran que la economía cayó 6,7 por ciento en julio, la mayor baja desde 2009. El dólar sube un 80,3 por ciento en un año, y licua los salarios. La inflación va rumbo a superar el 32 por ciento. Sube la pobreza. Y el empleo registrado cae mientras aumenta la informalidad.(públicos y privados), según indican los últimos números informados por el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la cantidad de aportantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).El miércoles, Trabajo dará a conocer los datos de agosto, que, por la tendencia inercial y por los números de la actividad económica conocidos recientemente, mostrarán una aceleración en la caída del empleo registrado.Los resultados del empleo en la era Cambiemos no son para celebrar: desde diciembre de 2015, cayó 2,7 puntos porcentuales en términos reales. Mientras la población creció un 3,1 por ciento, el empleo registrado avanzó 0,3 por ciento, indica un análisis del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (Cepe).En paralelo, 63 bancos y consultoras estarán enviando al Banco Central sus nuevos pronósticos sobre inflación, sobre tipo de cambio y sobre PIB para este año y para los próximos 12 meses., lo que arroja el peor resultado en la era Macri."Dado que la inflación de la primera quincena del mes sorprendió al alza, estimamos que la inflación mensual se ubique levemente por encima del cuatro por ciento", dice un informe que la consultora Elypsis entregó en la semana a sus clientes privados, entre los que hay bancos y empresas.Fausto Spotorno, del estudio Orlando Ferreres, afirmó que la estimación preliminar les indica que la inflación de agosto se ha ubicado arriba del tres por ciento, pero aclaró que no sabe si alcanzará el cuatro por ciento.