Demanda de dólares: "Sigue siendo un ticket para protegerse de la inflación"

"Hay cierta preferencia por dolarizar portafolios", puntualizó Secco y señaló que "se empieza a tener que tomar decisiones respecto de qué se hacen con los pesos y muchos han decidido comprar dólares".



En ese sentido, analizó: "El dólar sigue siendo un ticket casi seguro para protegerse de la inflación".



El billete verde escaló el viernes 48 centavos, a $31,46 para la venta, y marcó un nuevo récord, pese a que el Banco Central realizó operaciones en el mercado de futuros para contener la suba del tipo de cambio.



En lo que va del año, la moneda norteamericana registró un incremento acumulado de 66,2 por ciento.



"En un contexto en el cual la fuga continúa, es difícil intervenir ilimitadamente", subrayó el economista en diálogo con Radio Mitre.



Según su consideración, "no sobran las reservas como para ponerlas en juego y frenar la depreciación del peso".



"Hay que cuidar las reservas internacionales en un contexto en el cual la inflación no afloja", apuntó Secco.



Además, pronosticó: "Lo mas probable es que el dólar acompañe a la inflación", mientras aclaró que para la Argentina, "hay un fenómeno nuevo que es el factor Brasil".



Por otro lado, resaltó: "Lo que esta tratando de hacer el Gobierno es que el gasto crezca por debajo de la inflación".



Respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evaluó: "La idea era que había una parte del préstamo que no se iba a desembolsar porque iba a ser de carácter preventivo".



Afirmó que si el Gobierno decide utilizar esa parte del crédito, significa que el país está "más débil de lo que se suponía".



"El objetivo final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es superar la incertidumbre y que la Argentina recupere su capacidad de endeudamiento", aseguró.

NA