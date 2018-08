Los animales serán una de las atracciones centrales de la Expo Rural Gualeguaych

¡Vuelven los perros!

"Es notable la apuesta a la muestra de este año por parte de comercios e industrias no sólo de la ciudad y la región", destacaron desde el equipo coordinador. En este marco, se indicó que los animales serán protagonistas nuevamente: "A los bovinos tradicionales les agregamos la Expo de Hereford, a los caballos la Nacional de Criollos y a eso hay que sumarle ovinos, caprinos, porcinos, aves de corral y hasta los perros volverán a ser protagonistas este año", resaltaron.La Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) trabaja de cara a la 125º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio, que se desarrollará del 13 al 17 de septiembre en el predio ferial que la entidad tiene en Urquiza al Oeste y Ruta 14."De acompañarnos el clima, este año será una bisagra en materia de expositores y público. Se ha venido trabajando desde hace meses, apostando a una Expo integral que reúna al hombre de campo y su familia, como así también al público en general que no tiene vinculación directa con el sector agropecuario. Pero para ambos hemos hecho el esfuerzo de lograr que encuentren un ámbito para pasear, comprar, comer y divertirse", destacó José Colombatto, titular de la SRG.Por su parte, Enzo Bocalandro, representante de la entidad ante la Expo, agregó que "en ese sentido nos abocamos a conseguir un abanico de alternativas. Es así que logramos que lleguen la Exposición Nacional de Hereford y el Campeonato de Terneros; la Expo Equina de Caballos Criollos con sus respectivas pruebas que son muy entretenidas; repetimos la Granja Vivencial y el Remate de Ramos Generales; llegan los emuladores de manejo y acabamos de cerrar la vuelta de los perros, ya que habrá concursos y desfiles de mascotas; los espectáculos artísticos, entre muchos otros atractivos", comentó.Bajo la coordinación de la ONG "Proteccionistas Voluntarios Independientes" (PRO.VO.IN.) vuelven a la Expo las mascotas. En ese marco se convoca a participar del primer concurso y desfile de perros machos o hembras y/o su familiar humano, que se desarrollará el día domingo 16 de septiembre. No obstante, durante los dos días habrá actividades y juegos para los chicos relacionadas con al cuidado y protección de las mascotas.Los participantes concursarán por los siguientes premios: perro más simpático; mejor loockeado y mejor dupla "perrhumana". Para participar, la inscripción estará abierta hasta el 14 de septiembre a la hora 19. Aquellos que deseen participar, podrán concurrir a Urquiza 859, retirar y o completar allí mismo lo requerido. También, podrá solicitar el formulario en la página de Facebook de Pro.Vo.In, completar los datos necesarios, entregar y abonar la inscripción en el mismo lugar.Desde la ONG indicaron que "lo que buscamos como objetivos centrales es fomentar e incentivar en el humano el buen trato, el manejo y control de su compañero animal, con el fin de potenciar los buenos hábitos de una tenencia responsable".En la búsqueda de atracciones para todos los públicos, ya están confirmadas las siguientes actividades y atracciones:* Exposición Nacional de Caballos Criollos (Categoría A). Es el máximo escalafón expositor que auspicia la Asociación de Criadores de Caballos Criollos y se espera que vengan animales de gran calidad, no sólo de Entre Ríos, sino de toda la Argentina.Pruebas a realizar: Morfología, Premio Pérez Vieyra, Rodeo (paleteadas o corridas de rodeo), Aparte Campero y Roberto J. Dowdall (prueba de tambores).* 31ª Exposición Nacional Hereford y Campeonato Anual de Terneros. Se esperan ejemplares de alrededor de 40 cabañas de todo el país y una participación de entre 200 y 250 reproductores machos y hembras puros de pedigree y puro registrado.* Granja Demostrativa y Vivencial, a cargo de los jóvenes del Ateneo de SRG. Se trata de uno de los espacios preferidos de los chicos. Allí podrán encontrar distintas especies animales: aves, cerdos, terneros, cabritos, corderos y mucho más.* Remate de Ramos Generales, nuevamente a cargo de Rafael Vela. Se realizará el sábado 15 de septiembre a la hora 10. Se podrán adquirir herramientas, muebles, antigüedades, artículos rurales, materiales de construcción, sanitarios y equipamiento en general y se reciben consignaciones hasta el jueves 13.* Simuladores de manejo de autos de TC y virtuales.* Zona infantil: se dispondrán juegos infantiles para recreación de los pequeños, con una importante variedad de divertimentos.* La gastronomía presentará una atrayente variedad para todos los gustos. Se podrán saborear los tradicionales platos criollos, comidas rápidas, picadas, cervezas artesanales, helados, entre otras exquisiteces en un espacio de sabores especialmente ambientado para disfrutar un buen momento.* Espectáculos: Sábado 15: Escuela de Danzas Folklóricas El Lazo; Grupo Mitaí, La Marula y Alma Chamamecera. Domingo 16: Ore Mba'e Folklore Show, Macarena Pérez, Taller de danzas folklóricas "Desde el Cauce", Pitingo Izaguirre, Ballet "Arte Crisol", Vasco Zuloaga, Los Chaza y los Herederos del Chamamé.JUEVES 13 DE SEPTIEMBREA partir de las 8:00 hs. Entrada de Reproductores19 hs. Charla Consejo Empresario de Entre Ríos CEERVIERNES 14 DE SEPTIEMBREHasta las 14:00 hs. Entrada de Reproductores09:30 hs. Charla "Conocimientos sobre recursos forrajeros para el LitoralIng. Agr. Nicolás Heinrich - Ing. Agr. Fabián Morales. Organiza: GENTOS19 hs. Charla "Nuevas oportunidades en la ganadería" Lic. Víctor TonelliOrganiza e invita: Raciones Argentinas SA - Juan Antonio Fazzio SRLSÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE09:00 hs. Jura de Reproductores. Raza Hereford09:30 hs. Muestra comercial habilitada al público09:30 hs. Jura de Reproductores. Raza Aberdeen Angus11:00 hs. Jura de Reproductores. Porcinos, Lanares, Equinos etc.16:30 hs. Espectáculos.Jornada Hereford de la Mesopotamia18:30 hs. Lic Horacio Lavalle:"La importancia para el negocio ganadero de criar animales de Pedigree".19:30: hs. Dario Colombatto "Alimentando los genes: basta de toros caros en vacas flacas".DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE09:30 hs. Muestra comercial habilitada al público10:30 hs. Acto inaugural y Desfile de Campeones12:00 hs. Almuerzo de Camaradería y entrega de premios a cabañas.14:30 hs. Ventas ovinos, porcinos a martillo corrido15:00 hs. Desfile de Mascotas16:30 hs. Espectáculos.LUNES 17 DE SEPTIEMBRE10:00 hs. Ventas a martillo corrido, bovinos, equinosEntrega de hacienda al finalizar las ventas.ANEXOPrograma Exposición Nacional Caballos Criollos 2018 Categoría AJUEVES 13 DE SEPTIEMBRE14:00 hs. Ingreso de animalesVIERNES 14 DE SEPTIEMBREContinúa ingreso de animales hasta las 12 hs.14:00 hs. Admisión, biométrica, morfológica y veterinaria. Inspecciones funcionales.17:00 hs. Jura Castrados. Categorías y Campeonato.SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE09:00 hs. Categorías Reproductores. Empezando por machos potrillos.13:30 hs. Primera serie rodeos.16:00 hs. Continuación categorías reproductores17:30 hs. Roberto J. Dowdall Clasificatoria, de la Exposición y Criollos de América.18:00 hs. Primera serie de Aparte CamperoDOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE8:30 hs. Segunda serie rodeos12:00 hs. Roberto J. Dowdall clasificatoria, Gurises y Criollos de América16:30 hs. Segunda serie de Aparte Campero(Horario a Confirmar) Campeonato Reproductores. Empezando por Machos Pre Potrillo.FACEBOOK: https://www.facebook.com/exporuralgualeguaychu/(Expo Rural Gualeguaychú).INSTAGRAM - https://www.instagram.com/exporuralgchu/ (@exporuralgchu).MAIL - exporuralgualeguaychu@gmail.com Medios digitales de SRG:WEB: http://www.sruralgualeguaychu.com.ar/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/ruralgualeguaychu/