Brasil podría adelantar sus compras de trigo en Argentina

Promediando la campaña de trigo, Leandro Pierbattisti, Asesor de la Federación de Acopiadores, indicó que si bien la tendencia productiva para Argentina es favorable hace tiempo, este año se sumaron factores que mejoran las condiciones de exportación.



La principal novedad de esta campaña respecto a la anterior, es la posibilidad de que Brasil adelante sus ventas. "En Brasil se han dado cuenta de que les sale muy caro comprar tarde porque Argentina no lo espera y exporta a otros destinos. Este año Argentina empezó vendiendo el trigo más barato del mundo y terminó vendiendo el más caro, eso se dio por una demanda de exportación muy fuerte que poco tuvo que ver con Brasil", explicó Pierbattisti e indicó que las compras del principal comprador de trigo argentino podrían adelantarse para diciembre, enero y febrero.



En primer lugar, Argentina cuenta con la ventaja de salir al mercado en la segunda etapa de la campaña comercial del hemisferio norte, por que el país entra al mercado "en un momento en el que la presión exportadora de los principales productores, como Rusia y Ucrania, empiezan a suavizarse", señaló Pierbattisti. Este año, a esa ventaja se le sumó que por primera vez en mucho tiempo, los países exportadores se encuentran con su stock en baja, producto de factores climáticos: "en Europa Oeste hubo un clima muy frío acompañado de lluvias, que hizo que el desarrollo de los cultivos no fuera el ideal. Eso fue seguido por una ola de calor y sequía que dejó a Europa en una situación productiva complicada, y no estuvo tan presente en esta campaña".



Por otra parte, Rusia fue afectada por una sequía que disminuyó su producción en alrededor de 15 millones de toneladas - de 85 millones en 2017, a 70 millones en 2018 -. Si bien "la caída en la exportación no será tan abrupta, ya que el país cuenta con stock, alrededor de siete u ocho toneladas, el año pasado Rusia exportó alrededor de 41 millones de toneladas, y este año se especula que como techo van a ser 35 millones", explicó Pierbattisti. Es decir, una caída de 5 millones de toneladas de exportación, que podría llegar a más. En Alemania, Francia, Bulgaria y Rumania la situación es parecida, por lo que hay una menor disponibilidad exportable a nivel global.



Pierbattisti señaló que si bien merma en la oferta repercutió en los precios,"hay que tener cuidado", porque "hay una exageración en los mismos, producto de la especulación acerca de si el Estado ruso va a intervenir en el mercado o no". Aunque Rusia cuenta con un historial de intervencionismo, el especialista indicó que "no están dadas las condiciones para que eso suceda". Para concluir, el especialista agregó que "Rusia está teniendo meses récord de exportación, porque han tenido una cosecha que se anticipó dos o tres semanas, tienen mucho trigo disponible en los puertos. De hecho los precios en Rusia han caído entre 5 y 7 dólares".