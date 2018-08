El dólar se disparó otra vez y escaló 48 centavos: Cerró la semana a $31,46

El dólar escaló hoy 48 centavos, a $31,46 para la venta y marcó un nuevo récord, pese a que el Banco Central realizó operaciones en el mercado de futuros para contener la suba del tipo de cambio.Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa cerró este viernes a $30,42 para la punta compradora y a $31,46 para la vendedora.Durante la semana, el "billete verde" acumuló un incremento de $1,04 frente a una persistente demanda y una limitada oferta.De esta manera, el billete cierra con cerró la semana con un avance del 3,4% ($1) tras acumular su quinta alza consecutiva.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 41 centavos a $ 30,90, en una rueda donde factores locales y el nuevo derrape del real en Brasil se alinearon otra vez para potenciar la caída del peso en el mercado doméstico, pese a puntuales incursiones de la autoridad monetaria en los mercados de futuros. En la semana, avanzó $ 1,05, la segunda suba semanal más importante desde junio pasado.Los precios se movieron siempre en un sentido ascendente que tuvo algunos momentos de caídas cuando puntuales intervenciones oficiales en los mercados de futuros moderaron la corrección.Los mínimos se anotaron en los $ 30,30, diecinueve centavos debajo del final previo. La temprana aparición de órdenes de compra destinadas a cubrir posiciones, luego, fueron imponiéndose en el desarrollo de las operaciones provocando una escalada en su cotización que poco a poco desplazó la curva de su cotización hacia arriba, anotando nuevos máximos históricos. La presión de la demanda se acentuó en el último tramo del día haciendo que el tipo de cambio registrara los máximos en los $ 30,91.Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la dolarización de portafolios se mantuvo muy intensa generando una demanda que no pudo ser satisfecha por la oferta en el mercado y que lo llevó a tocar máximos que superaron todos los registros anteriores".Agregaron que "a los factores locales se sumó también, como en los últimos días, el renovado derrape del real en Brasil, un dato que coadyuvó a media mañana para sostener e impulsar la demanda por cobertura".Según PR Corredores, "la estrategia oficial repitió su esquema de los días anteriores, con moderadas incursiones en los mercado de futuros que no tuvieron por objeto alterar el sentido de la evolución de los precios, aunque por momentos intentó moderar sin mucha suerte el salto experimentado en la jornada".En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó en 42%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 50 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y el martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos operándose la de 26 días al 44%.