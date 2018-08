Trabajadores de Vialidad nacional rechazaron oferta salarial del 15%

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines rechazó hoy la oferta del 15% sin cláusula gatillo, tras una reunión paritaria que mantuvo con la Administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que encabeza Patricia Gutiérrez.



"No vamos a aceptar que nos congelen el salario con una oferta de miseria. Los trabajadores no somos la variable de ajuste ni quienes tenemos que hacernos cargo del fracaso de la gestión macrista que nos está llevando a una debacle económica", aseveró Graciela Aleñá, secretaria adjunta.



En un comunicado, el gremio sostuvo que "al no ser aplicable en todos los conceptos, el aumento del 15% ofrecido se convierte en un 11% para las categorías superiores y en las inferiores en un 5%, quedando afuera ítems como la productividad y las comidas".



"Ya en el 2016 el aumento que firmamos tuvo una pérdida del poder adquisitivo del salario por la inflación del 40,3%. Ahora sabemos que la inflación proyectada para este año rondará el 35% por lo que la propuesta de esta gestión es realmente inaceptable", agregó Aleñá.