Una familia tipo necesitó en julio más de $ 20.000 para no ser pobre

Una familia tipo, formada por dos adultos y dos menores, necesitó en julio $20.134,07 para no ser considerada pobre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).Este es el valor que alcanzó la Canasta Básica Total (CBT) , que incluye alimentos y servicios mínimos, y cuyo valor marca el límite de la línea de pobreza. En julio aumentó 2,7% con respecto a junio.En términos diarios, una familia tipo precisó $649,5 por cada día de julio para satisfacer sus necesidades básicas de alimentos y servicios.En tanto, para que esa misma familia tipo no sea considerada indigente, en julio debió contar con un ingreso mensual mínimo de $8.118,57. Este es el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que incluye la comida para cubrir las necesidades alimenticias, y que avanzó un 3,5%.En la medición interanual de la CBA y la CBT se observaron incrementos del 32,4% y 34% respectivamente, mientras que en el semestre acumulan subas del 22,2% y del 20,7%.El incremento de la Canasta Básica Alimentaria se ubicó por encima de la inflación mensual de julio, estimada en el 3,1%, por el Indec . Los sectores que más sufrieron el aumento de precios el mes pasado fueron: transporte (5,2%); recreación y cultura (5,1%); equipamiento y mantenimiento del hogar (4,2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (4%).