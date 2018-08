Melconian pidió un dólar alto para que "cadetes dejen de viajar a South Beach"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró que la Argentina necesita un tipo de cambio con el que "la tía deje de comprar dólares y los cadetes dejen de viajar a Itaparica y a South Beach", mientras aclaró que para lograrlo no debe ser de 30 pesos.



"Mientras el Banco Central mira si para el dólar, el Fondo Monetario Internacional mira si baja el Riesgo País", apuntó el economista.



En ese sentido, analizó: "Estamos en un callejón sin salida en el que ambos actores han puesto ahora el foco en votar el presupuesto público".



"Necesitamos que el tipo de cambio entre oferta y demanda sea tal que la tía deje de comprar dólares y los cadetes dejen de viajar a Itaparica y a South Beach. Ese es otro tipo de cambio que no es 30", puntualizó. .



"Hay que lograr que baje la dolarización de portafolios", subrayó y argumentó que "lo que no hay todavía es suficiente oferta para la demanda de dólares".



Según su consideración, "lo que componía la oferta del mercado de cambios era la bicicleta financiera".



"La demanda se atenuó pero no desapareció", evaluó el ex funcionario en un encuentro organizado por Balanz Capital.



Sostuvo, de ese modo, que el FMI "está preocupado", mientras insistió: "La Argentina debe bajar el Riesgo para mostrar que puede ir al mercado".