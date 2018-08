Empresas de transporte afirman que es complicado aplicar tarifas "low cost"

El gerente de la empresa Río Uruguay, Roberto Navas, dijo que el nivel de costos que tienen las empresas no bajarán, por ende no pueden aplicar tarifas más bajas porque no será rentable.Ante el anuncio del Gobierno Nacional que, al igual que para las empresas aéreas, se liberó las tarifas para las empresas de transporte, el empresario planteó que si les cuesta prestar el servicio cobrando 10, no pueden bajar a 5, "en ninguno de los casos es posible", sostuvo.Navas indicó que "los impuestos y los demás costos serán los mismos vendiendo a un precio u otro la tarifa". En el mismo sentido, el empresario remarcó que "el limitante de todo esto es el nivel de costo y nadie puede trabajar por debajo del nivel de costo".Entre las propuestas que se plantearon y que ayudaría a bajar los gastos de las empresas, dijo que "se está hablando de mecanismo de cómputo, poner a las boleterías en conjunto entre varias empresas, entre otras que sí ayudaría a bajar costos", dijo aFinalmente remarcó que "hoy no es posible aplicar estas tarifas a bajo costo", y recordó que "de todas maneras, cada empresa tiene sus promociones".