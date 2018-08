En Argentina los precios suben en 15 días lo mismo que en un año en otros países

La inflación promedio en la Argentina fue del 4% mensual en los últimos 60 años, es decir que el país registra cada 15 días la misma suba de precios que tarda un año en las naciones desarrolladas.Esto sin contar las tres hiperinflaciones que se registraron en las últimas décadas. Así lo señala un estudio de Ecolatina.



La consultora observa que partir de los años 50, Argentina fue el país de Latinoamérica que menos creció en términos per cápita. Tuvo un aumento anual de tan sólo 1,1% de donde, en casi setenta años, apenas logró duplicar el nivel de vida de sus habitantes, un desempeño inferior al del resto de los países de la región. De esta forma, perdió la supremacía regional y hoy el ingreso por habitante se ubica en el tercer lugar, detrás de Chile y Uruguay.



Pero el crecimiento del país no sólo fue magro, también se caracterizó por una elevada volatilidad. De los últimos 100 años 40 fueron recesivos, en términos del PBI por habitante. Cerca de 36 años mostraron caídas del PBI de hasta 8% y en 6 ocasiones se observaron retrocesos de entre 8 y 15%.



Esta situación contrasta con Chile, país que sufrió sólo 28 caídas y Uruguay 25 en el mismo período. Si el análisis se focaliza en los últimos 30 años, en ese período Chile sufrió dos recesiones y la Argentina once.



Durante los últimos 60 años la inflación promedio se ubicó en cerca de 4% mensual. En la Argentina se registra cada quince días la inflación que se acumula en un año en los países desarrollados. Esta inestabilidad condiciona las posibilidades de inversión y frena el crecimiento.



Pese a todo, el informe no deja de remarcar el potencial de la economía argentina. Algunas de las fortalezas: el país cuenta con el mayor nivel educativo de la región, es el principal exportador mundial de granos, detenta la segunda reserva gas shale y de energía solar y ocupa el cuarto puesto en el contexto planetario de las reservas probadas de litio.