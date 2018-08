Productores citrícolas seguirán con las protestas en la Autovía Artigas

"Nuestro reclamo está relacionado a esta "ola" de juicios laborales que es cada vez mayor, y que nosotros consideramos que es un negocio. La ley ampara a los empleados pero nosotros no tenemos alguna herramienta para defendernos", expresaron los productores.En ese marco, hicieron notar que que "en el ámbito de la cosecha, hay empleados que cobran un día su trabajo, y a veces ocurre que, al otro día, ya no van a trabajar. Al ser 'inestable' la concurrencia al trabajo, si pasan algunos días en los que no van a trabajar, se los considera despedidos. Por lo tanto, a los pocos días recibimos una carta documento en la que demanda dos ó tres años de trabajo, con una demanda de millones de pesos"."Es más -añadió otro de los productores- algunos empleados, estando "en blanco", también faltan durante días a su trabajo y después, al ser despedidos, reclaman por todos los años en los que estuvieron trabajando de manera registrada. Si bien aquí hay referentes de algunas Asociaciones de Citricultores, lo cierto es que todos somos productores autoconvocados. Además, se supo que ahora la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales), que es un modelo impulsado por el Gobierno, junto con el ReNaTrE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores); aseguran que las economías regionales no tienen participación en la mesa de debate por las paritarias. Los grandes sectores, tal es el caso de la Federación Agraria Argentina (FAA), van a decidir por nosotros".También sostuvieron que ". Actualmente, contratar a un trabajador es un problema, porque a veces durante 15 días tenemos trabajo y luego, por diferentes causas, el trabajo disminuye. No tenemos continuidad a veces en el trabajo, por eso desde hace tiempo queremos una ley que nos ampare. El Gobierno actual ni el anterior nos escucharon, y creemos que nuestros diputados y senadores conocen muy bien el tema y no nos respondieron. Incluso, cuando les llevamos propuestas, creemos que las han 'cajoneado'".Al hacer referencia a la continuidad de sus reclamos, aseguraron que "nos haremos presentes aquí todos los días, a partir de las 17 horas. Nos reuniremos de manera pacífica, sin hacer cortes de ruta, y entregaremos volantes con nuestro mensaje, para que quede claro el motivo por el que luchamos. Reclamamos la presencia política también, porque consideramos que el senador Alfredo De Angeli representa a nuestra provincia en la Nación y sabe cómo es nuestra problemática. Además contó con nuestro apoyo en su momento"."Sentimos que De Angeli no nos apoyó tal como lo prometió en su momento y se olvidó de nosotros. Vino a la zona, y solamente se sacó dos ó tres fotos, pero nunca se juntó a debatir con nosotros. Esta ola de juicios laborales está haciendo que muchos empaques de la zona cierren sus puertas, y lo mismo ocurre con el costo de los impuestos y de los combustibles, lo que también nos afecta no solamente a nosotros, sino a toda la población", dijeron a