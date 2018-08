Aseguran que cayeron las ventas en los locales comerciales de Concordia

Los comerciantes expresan su preocupación por la fuerte caída en las ventas de comercios de Concordia, de todos los rubros.



"No es extraño que esto esté ocurriendo, ya que hay un factor que está incidiendo negativamente sobre el consumo, que es la caída del poder adquisitivo de los salarios y la inflación que obliga a los comerciantes a incrementar los precios cada dos días, si no lo hacemos perdemos plata, la situación es muy difícil apelamos a las ideas al fin de temporada a las liquidaciones pero no hay más margen", afirma un comerciante de la peatonal con la esperanza de que sea una buena tarde.



"La gente cada vez gasta menos y nos cuenta que está financiando las compras de supermercado y comida con tarjeta, es que el poder adquisitivo de los salarios está hoy en el peor momento del año", dice.



Hay un escenario poco alentador debido a que todos los meses deben hacer frente a los gastos fijos con incrementos como en luz, impuestos, cargas sociales y sueldos. "Conocemos el caso del propietario de una zapatería que debe pagar 75.000 pesos de alquiler y la facturación es cada vez más baja, los alquileres en Concordia son un abuso y los propietarios no tienen contemplación del momento actual", señala. Los uruguayos y el arándano, las esperanzas Con un dólar alto y una moneda debilitada los hermanos uruguayos tienen diferencias favorables en las compras "hay un público exigente que busca artículos de calidad y están volviendo a comprar en Concordia", expresó un comerciante consultado por EL SOL, integrante de la Comisión de amigos de la Peatonal, como contrapartida al bajo consumo local.



"Tenemos noticias de que la cosecha de arándanos puede ser buena esta temporada por eso estamos esperando para el mes de septiembre que haya más movimiento y mano de obra para que podamos lograr más venta y consumo", indicó.