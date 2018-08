Argentina comenzará a venderle nuez pecán a Brasil

La producción de nueces pecán en Argentina no para de crecer y consolidarse. Los productores, muchos de ellos afincados en la zona de San José, en el Departamento Colón, recibieron recientemente una excelente noticia: la apertura del mercado brasileño.



En efecto, Brasil acaba de habilitar la importación de nueces pecán producidas en Argentina, abriendo de ese modo la posibilidad de exportar nueces pecán argentinas al mercado más grande en Latinoamérica.



El Boletín Oficial de Brasil (Díario Oficial da União), a través de la Instrucción Normativa Nº 22 del 24 de julio de 2018, especifica los requisitos fitosanitarios para la importación de nueces pecán (Carya illinoinensis) (Categoria 2, Classe 10), producidas en la República Argentina.



Entre otras exigencias, la normativa brasileña determina que:



- Las nueces pecán deben estar acondicionadas en envases nuevos, de primer uso y libres de residuos vegetales.



- El envío deberá estar acompañado del Certificado Fitosanitario, emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria - ONPF de Argentina - sin declaraciones adicionales.



- Las partidas serán inspeccionados en el punto de ingreso (Inspección Fitosanitaria - IF), pudiendo ser recolectadas muestras para análisis fitosanitarios en laboratorios oficiales o acreditados.



- En caso de interceptación de plagas cuarentenarias, la partida será destruida o rechazada y la ONPF de Argentina será notificada, pudiendo la ONPF de Brasil suspender las importaciones hasta la revisión del Análisis de Riesgo de Plagas.



- La ONPF de Argentina deberá comunicar a la ONPF de Brasil cualquier alteración en la condición fitosanitaria de las regiones de producción de nueces pecán a ser exportadas a Brasil.



- El producto no será importado cuando incumpla las exigencias establecidas en esta instrucción normativa. Traspié en las ventas a China

No todas han sido buenas noticias para los pecaneros argentinos. Al menos por un tiempo, se ha complicado sobremanera la posibilidad de exportar al mercado chino.



Según lo explicado por un productor a El Entre Ríos, los envíos desde Argentina hacia China se venían haciendo vía Hong Kong. "Como por ahí también entraban muchos productos americanos, China cerró esa puerta, en el contexto de la guerra comercial con Estados Unidos".



En otras palabras, la nuez pecán argentina terminó padeciendo un "daño colateral" del enfrentamiento entre las dos potencias.



Pero este revés transitorio está muy lejos de opacar el presente y sobre todo el futuro de la producción pecanera, que promete convertirse en un buen generador de dólares vía exportación.



Desde la región del noroeste, el denominado "grupo NOA Pecán" pidió que se acelere la apertura de más mercados.



El NOA cuenta con nueve integrantes en Tucumán y una productora en Salta. En 2018, estos productores lograron una cosecha de 15 toneladas y piden al Gobierno que acelere la apertura de más mercados para este producto, como China, con el fin de fortalecer su expansión en la región.



Los integrantes del grupo ya están llevando a cabo gestiones para vender nueces en el recientemente abierto mercado de Brasil y creen que hay oportunidades para explorar otros mercados, como el chino.



Para el año 2019, los representantes del grupo estiman que su producción duplicará a la de 2018. En Santa Fe, los productores formaron una cooperativa La organización se denomina "Cooperativa de Pecanicultores del Litoral (Coopelit)". Hace poco, antes de que la guerra comercial entre chinos y norteamericanos complicara las cosas, esta cooperativa concretó su primera exportación de 8 toneladas de nueces pecán a China y desarrolló una planta de procesamiento, acopio y empaque para agregado de valor en origen.



Formada hace una década por productores regionales, en el año 2012 realizaron las gestiones para la formación de la cooperativa que, en aquel momento, reunía 100 hectáreas de plantación de nuez pecán, y obtuvieron la inscripción como entidad importadora/exportadora.



En el año 2017 la producción propia de la cooperativa llegó a las 20 toneladas, y este año (2018) realizaron su primera exportación de 8 toneladas a China.



Coopelit apuesta a incrementar sistemáticamente la implantación de nogales pecán para lograr extender las plantaciones y brindar sustentabilidad al negocio.



A su vez, con asistencia financiera y profesional del INTA, el Ministerio de Producción del Gobierno de Santa Fe y la Fundación ArgenINTA, lograron adquirir equipamientos con el objetivo de lograr agregar valor en origen. Para esto, desarrollaron una planta de procesamiento, acopio y empaque ubicada en la localidad de Arocena.