Citricultores se manifestaron en Chajarí por la crisis que atraviesa el sector

Un centenar de citricultores del departamento Federación y de la localidad correntina de Mocoretá, arribaron al acceso a la localidad de Chajarí, este sábado por la tarde, para manifestarse por lo que consideran, "una verdadera crisis del sector citrícola".Luego de un par de horas de deliberación decidieron levantar la protesta y esperar a los resultados que arrojen los encuentros que tienen previstos con legisladores nacionales, provinciales y dirigentes del gremio de Trabajadores de la Fruta."El sistema de producción está quebrando a las empresas, a los productores de la región y está también eliminando las fuentes de trabajo en las economías regionales", afirmaron."Tiene que haber en una política económica de shock", sentenciaron, al tiempo que explicaron: "Significa lanzar todas las medidas a la vez, en un muy corto período de tiempo dado que Cambiemos, en el inicio de gestión, contaba con mucha fuerza política y hoy, esa fuerza la perdió"."El gradualismo requiere mucha negociación política durante mucho tiempo y los políticos no están acompañando", afirmaron los productores del citrus.Respecto del financiamiento para el desarrollo de la actividad citrícola, el 80 % del sector advierte que no cuenta con fondos para inversión y que tampoco tienen acceso a créditos. "Los productores necesitan comenzar con trabajos fitosanitarios para la cosecha del año que viene y cuando van a pedir créditos los Bancos, les ofrecen una tasa cerca del 50 %, tasas que consideran usurarias. Los productores se resisten a endeudarse porque son inviables y temen terminar fundidos como muchos de sus padres", detallaron.Una de las noticias que más molestó a los pequeños productores fue la información de que la Argentina volvió a exportar mandarinas a China, cuando este último jueves partió un contenedor con 22 toneladas de mandarinas desde una empresa de Concordia, y las autoridades del ministerio de Agroindustria viajaron a la provincia para participar del envío."Se nos rieron en la cara", denunciaron los autoconvocados, "porque el negocio con China no es viable por las grandes distancias y el sistema cuarentenario que necesita de cámaras de frío, lo que significa más altos costos".Desde el sector esperan avances en torno al proyecto que presentaron al Congreso de la Nación para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, es que en la actualidad, los citricultores afrontan, desde estos últimos meses, más de 120 juicios laborales en la región del departamento Federación.Todos coinciden en que, "cuando se recibe una carta documento por una demanda laboral ya saben que pierden medio millón de pesos". "Tenemos que arreglar extrajudicialmente por ese monto en forma inmediata, porque el perverso sistema de la industria del juicio laboral, una vez iniciado, finaliza con montos que pueden llegar hasta 10 veces ese monto, por eso no quieren ir a juicio sabiendo que, muchas veces, los fundamentos son mentirosos, pero la connivencia judicial termina perjudicando al productor que en definitiva es otro trabajador", explicaron los productores citrícolas.Otra de las cosas que molestó al sector de los jóvenes autoconvocados fue la falta de respuesta del Intendente de Chajarí, quien como abogado los recibió en la Asociación de Villa del Rosario junto al senador departamental.Según los productores, se habría solicitado la no presencia de algunos productores en dicha reunión por lo que "tildaron de cobardes por no animarse a escuchar de frente los que el sector tiene para decirles a los políticos". En esta línea también incluyeron al Senador Nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, quien en otros momentos estuvo a la par acompañando los reclamos de las economías regionales pero hoy no puede pisar Chajarí porque defiende un partido político y no a los productores que le hicieron el aguante en 2001 y en 2008 y una vez que llegó a legislador, es uno más del montón y se olvidó de donde salió", dijeronLos autoconvocados solicitan una reunión con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich por "el problema que tiene el sector para el transporte de dinero, ya que en operativos de la PFA pierden la plata de la venta de sus productos, que no siempre es por operaciones en negro"."El productor no es negrero", dijeron, sino que según explicaron, "los compradores de Buenos Aires, en su mayoría no están registrados ante la AFIP, y por eso no tienen a quien facturarle y en su mayoría son extranjeros que comercializan los cítricos al por menor, situación conocida y apañada por el gobierno ya que se les explicó dicha modalidad a la autoridades del Ministerio de Agroindustria".