El dólar saltó 62 centavos y cerró a $ 30,47

En una semana agitada, por un combo de factores locales y externos que le metieron presión al dólar, el billete saltó 62 centavos y cerró a $ 30,47 en bancos y casas de cambio de la city porteña, aunque el Banco Central logró estabilizarlo en las últimas dos ruedas mediante una batería de medidas que apuntaron a alentar desalentar las inversiones en moneda norteamericana.



Este viernes, el dólar descendió dos centavos, según el promedio de ámbito.com, con lo que acumuló una pérdida de 24 centavos desde el jueves. Mientras que, en los primeros tres días de la semana, había avanzado 86 centavos.



Así termina una semana que había comenzado con un billete tocando su nuevo máximo histórico en los $ 30,72, el lunes, cuando soportaba la presión de distintos factores: el fortalecimiento de la divisa en el mundo por la búsqueda de refugio de los inversores en medio de la crisis de la moneda turca, la lira, y las tensiones comerciales entre EEUU. Lo que a su vez repercutió en una suba del riesgo país en países emergentes, como la Argentina.



El impacto en el país se sintió con mayor magnitud en el país, debido a la incertidumbre suscitada en los mercados por la investigación sobre presuntas sobornos en la obra pública. Sumado a esto, el martes se produjo una "megavencimiento" de Lebac, en el que quedaron liberados $ 133.201 millones.



En este contexto, el Banco Central anunció a lo largo de toda la semana distintas medidas para contrarrestar la presión: realizó subastas por un total de u$s 1.036 millones en el MULC y anunció cambios en la metodología para licitar Lebac, un aumento de la tasa de política monetaria al 45% y el incremento de los encajes bancarios en pesos.



El billete se movió en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa ascendió 66 centavos en la semana tras cerrar casi estable este viernes a $ 29,85 pero ascendió 66 centavos en la semana en una rueda donde el bajo monto negociado (el volumen cayó un 26% a u$s 483 millones) fue el reflejo de un escenario que no exhibió tensiones.



Los máximos se anotaron en los $29,90 con las primeras operaciones pactadas, un registro que rápidamente quedó desplazado por la temprana aparición de la oferta de divisas. Los precios anotaron bajas que los llevaron a mínimos en los $ 29,69, registrados al promediar el primer tramo de la sesión. Los bajos niveles alcanzados estimularon un leve fortalecimiento de la demanda que de inmediato acomodó y lateralizó la cotización de la moneda norteamericana en el rango comprendido entre los $ 29,79/29,82 durante un gran lapso de la jornada. Sobre el final, los precios escalaron posiciones y quedaron en el cierre en un valor con mínima ganancia respecto del cierre previo.



"La estrategia oficial consiguió desarmar la presión cambiaria alejando los precios de los máximos históricos anotados el miércoles pasado, cuando la avidez por dolarizar portafolios de inversión impactó plenamente en el valor del dólar", destacó el analista Gustavo Quintana. "El escenario de inestabilidad regional de este viernes no tuvo un efecto contagio visible en el plano local, que pudo sortear con éxito los datos provenientes del exterior y mantener al menos por un día la cotización del dólar prácticamente sin cambios respecto del día previo, algo que no se repetía desde finales de julio pasado".



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo operando al 38,50%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 75 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario también mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 33 días al 44% y la de 61 días, también a la misma tasa.



En Rofex, donde se negociaron u$s 632 millones, más del 80% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,20 y $ 31,10 respectivamente con tasas de 30,57% y 34,74% TNA. Los plazos que más operaron, tuvieron una recuperación de poco más de diez centavos, compensando el desfasaje que tuvieron en el final del jueves, mientras el spot quedó un centavo arriba, contra el cierre anterior.



En el mercado informal, el blue subió 20 centavos a $ 30,20 y acumuló en la semana un avance de 70 centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, y volvió a terminar por debajo de la cotización oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió dos centavos a $ 30,05.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este viernes u$s 137 millones hasta los u$s 54.792 millones.