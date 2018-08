"Low cost" para colectivos larga distancia: cuánto saldría viajar a Buenos Aires

La posición de la Cámara Empresaria de Larga Distancia

El Ministerio de Transporte anunció este viernes que. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial,La resolución Nº 723 establece que. Desde el gobierno señalaron que la nueva modalidad "bajo costo" fue impulsada con el objetivo de "mejorar la competitividad" del sector.De acuerdo al comunicado enviado desde el Ministerio de Transporte, los pasajeros van a encontrar "más ofertas con mejores precios" y van a ver aumentadas las promociones en momentos de temporada y en viajes con baja ocupación.En tanto, para las empresas es una medida que busca darle "mayor competitividad y eficiencia a los servicios que ofrecen". "Desde el año pasado los operadores planifican su oferta según su demanda real luego de que se les permitió incrementar o disminuir hasta un 50% las frecuencias semanales de sus viajes, en relación a la frecuencia otorgada por el permiso de explotación, cosa que antes la regulación no permitía", agregaron desde el documento."La conectividad y el transporte en un país tan grande como el nuestro son fundamentales para el turismo. Ese sector, como dice el presidente Mauricio Macri, es motor de crecimiento; incluso en muchos lugares del interior del país es condición de que haya o no haya desarrollo. En ese contexto, los colectivos de larga distancia juegan un rol muy importante. Esta nueva posibilidad, junto al plan de infraestructura que estamos haciendo, duplicando las autopistas de la Argentina, van a ayudar a que cada vez más gente viaje y que, por lo tanto, crezcan las oportunidades y el empleo en todo el país", manifestó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.Desde la cartera nacional también destacaron otro de los cambios implementados: el descongelamiento del parque automotor, que estaba cerrado desde el 2013. "Esta medida permitió que los operadores puedan habilitar más unidades pudiendo incrementar sus servicios cuando la demanda así lo requiera. Se habilitó además la posibilidad de que las empresas conformen «Consorcios de Cooperación», lo que en el sector aéreo se denomina código compartido, para que dos o más operadores de un mismo corredor puedan explotar las trazas de manera conjunta, unificando parque, boleterías, predios, con el objetivo de eficientizar los servicios y, de esta manera, disminuir los costos de operación", concluyó el texto."Para complementar estas transformaciones, se está alentando a las empresas a efectos de que puedan comercializar pasajes intermodales: que puedan ofrecer el servicio de ir a buscar a los pasajeros a sus domicilios para llevarlos a la terminal sin un cargo extra, vía transfer, o que puedan armar paquetes con aerolíneas, ofreciendo pasajes de micros más un vuelo", agregaron desde el Ministerio de Transporte.Según publicó la cartera que dirige Dietrich, y teniendo en cuenta estas tarifas mínimas de referencia,, si se aplica la tarifa mínima base con el 95 por ciento de descuento."Sin mayores detalles y generando altas expectativas en la sociedad, se anunciaba el comienzo de la venta de pasajes terrestres 'low cost' garantizando un 'supuesto' mayor nivel de competencia en base a tarifas entre el modo aéreo y el modo terrestre", indicó el ente empresario."Si bien siempre es preferible contar con el menor número de restricciones a la hora de fijar la política comercial de una compañía, tener la posibilidad de cobrar precios muy bajos no garantiza automáticamente la capacidad real de poder hacerlo en forma sustentable y seria. En otras palabras: para poder ofrecer tarifas de 'Bajo Costo' hay que lograr primero tener 'Bajos Costos'. Una condición totalmente opuesta a la actualidad del transporte terrestre", sostuvo la Cámara."Estamos convencidos que, con nuevas reglas de juego, el sector estará en condiciones de mejorar su ecuación económica y ofrecer entonces sí, tarifas atractivas y sustentables, garantizando de esta forma, el derecho de TODOS los argentinos a contar con un transporte público, accesible y de calidad", remarcaron.