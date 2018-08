Porcinos: Aseguran que no están dadas las condiciones para declarar emergencia

Los diputados nacionales que integran la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara consideraron que no están dadas las condiciones para que el sector porcino sea declarado en emergencia económica y financiera.



Durante la reunión de comisión, se evaluó un proyecto -elaborado por diputados opositores- que propone declarar la emergencia a causa del impacto desfavorable que la devaluación ocasionó en la estructura de costos del sector productor de cerdos.



"Desde el oficialismo, tanto Luis Borsani (UCR-Mendoza) como Javier Pretto (PRO-Córdoba), reconocieron que el problema existe, pero se concentra en los pequeños productores. Es decir, no existe una emergencia generalizada, por lo que propusieron evaluar herramientas específicas para paliar esta crisis, como el asociativismo, moción que fue avalada por Luis Basterra (FPV-PJ; Formosa), Ariel Rauschemberger (Justicialista; La Pampa) y Juan José Bahillo (Justicialista; Entre Ríos) y acordaron que el proyecto siga en estudio de asesores, no solicitando la emergencia", indicó un informe publicado hoy por la Fundación Barbechando.



Durante la reunión el representante de la Mesa Nacional Porcina, Juan Uccelli, hizo referencia especialmente a la crisis de los pequeños productores porcinos, que concentran el 85% de la producción, mientras que Rodrigo Troncoso, subsecretario de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación, remarcó que en el primer semestre de 2018 la producción local de carne porcina fue de 299.335 toneladas res con hueso, una cifra 10,5% superior a la del mismo período de 2017.



Troncoso afirmó que "hay un potencial de negociación con los países que consumen cerdo" para potenciar las exportaciones y especificó que China es el destino que genera mayor interés, dado que se podrían colocar en ese destino cortes que en el mercado no tienen demanda, tales como cabeza y patas.



"A modo de síntesis, Atilio Benedetti (UCR; Entre Ríos), titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, punteó tres ejes de trabajo: el financiamiento, el status sanitario y el etiquetado de los congelados", indicó el informe de Barbechando.