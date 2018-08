Deberán devolver una comisión cobrada por años a usuarios de tarjetas de crédito

Cómo serán las devoluciones

La respuesta de los bancos

El ítem figuraba en los resúmenes de todos los bancos. Por lo general, decía "exceso en el límite de compra". Pero otras veces aparecía abreviado, o como una sigla, o figuraba un asterisco y lo aclaraban en la "letra chica".La Cámara Nacional en lo Comercial acaba de dictar sentencia en un juicio contra el Banco Galicia y el Banco Industrial. Además, se condenó en forma solidaria a Visa (Prisma Medios de Pago S.A.).. En total, hay unos 20 juicios en trámite."Durante muchos años los bancos cobraron el "exceso en el límite de compra". Consiste en que si una persona se pasa del límite autorizado pagaba un recargo. No solo se sumaban las compras, sino que el límite se reducía también por la financiación de compras anteriores, de modo que en general la gente no sabía que se pasaba del límite", explicó aHoracio Bersten, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, promotora del juicio."Esto significa un incumplimiento de las funciones específicas de contralor del Banco Central. Porque resulta absurdo que tengan que ser las entidades de defensa de los consumidores los que tengan que iniciar acciones judiciales, que suelen durar años, para lograr luego restablecer la equidad ", agrega Héctor Polino, de Consumidores Libres, otra organización que promovió el juicio.El porcentaje dependía del banco y del momento, porque una misma entidad podía subirlo y bajarlo. Según lo informado por los denunciantes, Galicia llegó a cobrar el 10%.Un ejemplo:Esa comisión. Sin embargo, según las asociaciones de consumidores, "los bancos se negaron a devolver las sumas ilegalmente cobradas y dilataron los juicios".La Cámara Nacional en lo Comercial definió queEs decir, que van a tener que pagar con la misma moneda y no con una devaluada."Es algo que venimos reclamando desde hace años en los juicios colectivos. Y es la primera vez que nos hacen lugar. Los bancos van a pagar lo mismo que cobran", explica a Clarín Ariel Kaplan, abogado especialista en consumo y apoderado de Consumidores Libres.Según la sentencia contra Galicia, firmada por los jueces Eduardo Machin y Julia Villanueva, "los demandados serán condenados a devolver a los usuarios los importes que el banco emisor haya cobrado por la comisión en concepto de 'exceso de límite de compra' más IVA"."La aludida condena incluirá el reintegro de todas las sumas percibidas por el banco en concepto de comisión -y/o cargo y/o rótulo similar- por 'exceso en el límite de compra' desde el 19/03/2006 y hasta la fecha en que el nombrado denunció haber cesado en su cobro, es decir, el 25/02/2015", continúa la sentencia."Asimismo, el banco accionado deberá abonar los intereses moratorios que se calcularán a la tasa de interés por financiación que éste percibiera desde la fecha de vencimiento del resumen en el que se haya liquidado dicha comisión y hasta su efectivo pago", agrega.Es difícil saber cuánto van a cobrar los clientes. "Es muy desparejo. No todos los usuarios se exceden. Y los que se exceden, algunos lo hacen por ejemplo solo cuándo se van de vacaciones y otros lo hacen todo el año. Depende de los hábitos de consumo", señala Kaplan.Por ejemplo,Cuando las sentencias queden firmes, los bancos tendrán un plazo de 10 días para cumplirlas. Deberán realizar primero una liquidación y después depositar el dinero en la cuenta de cada cliente. Como los juicios demoraron años, hay personas que fueron clientes pero que ya no lo son. En esos casos, los bancos deberán publicar avisos convocándolos a cobrar.Consultados por Clarín, voceros del Banco Galicia informaron que van a apelar. "Vamos a interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, porque nos parece que no tiene asidero", señalaron."El juez de primera instancia falló a nuestro favor", dijeron las fuentes, que se mostraron sorprendidas por la nueva sentencia. "Una vez que esté la decisión final de la Justicia, los jueces tendrían que fijar las pautas, como los plazos, a qué clientes, cómo se comunica", continuaron. Por lo tanto, no dieron detalles sobre cómo serían las devoluciones de dinero porque, insisten, "estamos apelando".Ante la consulta de cuántas afectados hay, los voceros respondieron que "el banco tiene 2.300.000 clientes. Mucha gente no pasa el límite de tarjeta. Pero en términos generales, cualquier número multiplicado por 2.300.000 es relevante". No pudieron decir cuanta gente se excede en el límite mensual.Desde el Banco Industrial no hicieron comentarios al respecto.