El Banco Central perdió en un día más de 1.600 millones de dólares

Las reservas del Banco Central registraron el miércoles una fuerte caída de US$ 1.617 millones y se ubicaron en US$ 54.641 millones.En lo que va de agosto, la entidad que conduce Luis Caputo perdió US$ 3.355 millones y en el año la caída se ubica en US$ 414 millones, ya que a fin de 2017 estaban en US$ 55.055 millones.Según informó la entidad, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 122 millones.En el mercado de cambios, el BCRA realizó tres subastas por un total de US$ 781 millones y efectuó pagos a organismos internacionales por US$ 11 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones.De acuerdo con el promedio realizado por el Banco Central, el dólar terminó a $29,62 comprador y $30,68 vendedor, recuperando los 30 centavos que había cedido el martes y quedó así en una marca histórica, con una devaluación que ya superó el 63% en el año."Vamos a vender dólares en la medida que nos demanden dólares", prometió durante esta semana el jefe del Central, y admitió que "es muy importante que el mercado de cambio se normalice".El Central dio a conocer el lunes una serie de medidas para frenar la corrida del dólar y lograr una eliminación gradual del stock existente de LEBAC, que asciende aproximadamente a 1 billón de pesos.Con este nuevo valor de 30,68 pesos, la moneda se devaluó 1%, mientras que en la región se verificaron las siguientes caídas: el real perdió 0,91%; el peso mexicano, 1,69% y el chileno, 0,22%."Dolarización de portafolios abultó la demanda de divisas exigiendo intervenciones oficiales para abastecerla", comentó el operador cambiario Gustavo Quintana.Agregó que "mínimos en $ 29,80 y máximos en $ 30,50 expresan el recorrido que tuvo el tipo de cambio mayorista en la fecha" y cerró en 30 pesos.