Tarifas: "Si vendiéramos, no nos quejaríamos de pagar los servicios más caros"

"Si tuviéramos las ventas que necesitamos, no nos quejaríamos de pagar los servicios más caros", aseguró a, Gabriel Toso, un panadero que hace 28 años tiene su comercio en la zona céntrica de Paraná.Es que durante la edición del programa que se emite por, se trató la denominada "actualización de tarifas", denominado también "sinceramiento" del costo de los servicios de luz y gas, que impulsa el gobierno nacional bajo la gestión de Mauricio Macri."Si tuviéramos las ventas que necesitamos, no nos quejaríamos de pagar los servicios más caros", opinó Tosso.Por su parte, Andrés Fontana, comerciante, indicó que "la realidad que vivimos es difícil, estamos buscando alternativas para no impactar tanto en los productos que lleva el consumidor final. Nosotros en el supermercado tenemos panificación propia y queremos incorporar ofertas en cortes populares. La venta está planchada"."La energía se duplicó y los gastos nos están comiendo. Revisamos los consumos, tenemos heladeras y cámaras que son imposibles de cortar. Implementamos las luces led".En tanto, Gustavo Tortul, presidente de Club Paracao, manifestó que "respecto al año pasado el aumento fue del 100%. Estábamos pagando una tarifa de gas de 37 mil pesos o 45 mil pesos en épocas altas y hoy pagamos 100 mil pesos. Con la luz pagábamos 35 mil y ahora pagamos 50 mil. Cuando solicitamos subsidios de Nación nos dijeron que nos teníamos que anotar pero teníamos que tener menos de 2000 socios. En este momento tenemos 3800 socios y no pudimos acceder".