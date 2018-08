Banco Central convalidó tasa de Lebac a 45,04% para el plazo más corto

La autoridad monetaria indicó que ofreció Lebac "por un monto máximo de $230.000 millones a participantes (residentes y no residentes) que no son entidades financieras".



"Las propuestas alcanzaron un nivel de $213.673 millones, adjudicándose $201.701 millones", señaló el BCRA, y precisó que las tasas de corte se ubicaron en 45,04%, 45% y 42,75% para los plazos de 35, 63 y 98 días, respectivamente.



El Banco Central había dado a conocer en el inicio de semana una batería de medidas para frenar la corrida del dólar y lograr una eliminación gradual del stock existente de Lebac, que asciende aproximadamente a 1 billón de pesos.



En ese sentido, había anticipado que este martes iba a ofrecer un máximo de 230 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios, ya que la oferta iba a comenzar a ser menor al vencimiento, cuyo total era de $528.774 millones.



La tasa convalidada por el organismo que conduce Luis Caputo quedó así en línea con la de Política Monetaria, utilizada de referencia, que fue elevada 500 puntos básicos por temor a que la inflación se volviera a recalentar.



Este martes, la autoridad monetaria también resaltó que decidió "dejar desiertas las licitaciones de Nobac tasa fija y tasa variable, cuyas propuestas alcanzaron $11.955 millones".



Recordó, en tanto, que esos instrumentos "podían ser suscriptos únicamente por entidades financieras".



En julio, el organismo había decidido reducir levemente la tasa de Lebac para el plazo más corto de 47 a 46,5 por ciento, al renovar casi el 75 por ciento del vencimiento.