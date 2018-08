El Ventilador: debate por la tarifas

Llenar el tanque está cada vez más caro

¿Qué pasa con el precio de los combustibles que no paran de subir?

Desde que asumió Mauricio Macri en diciembre de 2015 hasta la fecha, la actualización de tarifas, denominado también "sinceramiento" del costo de la luz y gas, ha sido una constante.Se trata de una política del gobierno nacional planteada como una necesidad para reducir el déficit fiscal y al gasto público, reduciendo o suprimiendo los subsidios que recibían las empresas concesionarias de servicios públicos.Datos oficiales muestran que entre 2015 y 2017 la electricidad subió en Entre Ríos cerca de un 200 por ciento en tanto el gas supero el 400 por ciento, quedando ambos porcentajes muy por encima de lo que subieron durante ese tiempo los sueldos de cualquier sector.El costo de los servicios públicos pasó a representar un 6% del salario mínimo en 2015 a un 21 por ciento en 2018.Valor mayorista, transporte, distribución, e impuestos. Aprendimos a la fuerza que la boleta de la luz tiene varios componentes y que no todos dependen de la provincia, así lo explicaron en repetidas oportunidades desde Enersa.Sin ir más lejos, hace unos días, la empresa estatal de energía informó que desde el 1° de agosto y por Disposición de la Subsecretaría de Energía Eléctrica habrá un incremento del orden del 36% para los usuarios residenciales; y de hasta el 64% para los industriales.Los aumentos antes mencionados, son determinados por Nación y según recalcó la empresa entrerriana, ni la propia Enersa, ni las 18 cooperativas eléctricas con jurisdicción en la Provincia tienen injerencia en estos costos y están obligados a trasladarlos directamente al usuario.La preocupación por esta política energética y la necesidad de un horizonte de estabilidad es un requerimiento que viene siendo expresado desde distintos sectores: el residencial, el productivo, el académico y más fuerte aún, el comercial e industrial.Hay que recordar que, en la Audiencia Pública celebrada en noviembre de 2017, la Nación realizó una proyección para el año 2018 con un dólar a 19 pesos. Hoy, con un dólar que se encuentra en el orden de los 30, resulta imposible frenar esta readecuación.YPF, la empresa de capital mayoritario estatal, aumentó sus productos sólo en lo que va del mes, dos veces en cinco días, acompañando el ritmo de los incrementos que van fijando las otras petroleras que abastecen el mercado.Y a la hora de explicar el porqué de esta escalada, se escucha decir que los precios de las naftas y el gasoil venían desfasados en relación al valor del barril de crudo a nivel internacional y del dólar.De esta manera, con una moneda estadounidense que no para de crecer y que ya alcanzó los 31 pesos, no es para sorprenderse si mañana amanecemos con un nuevo ajuste en los surtidores.Vehículos particulares, colectivos, taxis, cadetes, remises y transportes de carga: eMientras tanto, la política del Gobierno en este terreno es la de darle libertad absoluta a las empresas sin ninguna regulación estatal en cuanto a precios y que a éstos los fije el juego de la oferta y la demanda.Ende este martes, el debate se lleva adelante con comerciantes, especialistas, referentes del sector y periodistas.