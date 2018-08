El dólar recortó la caída y cedió sólo 30 centavos tras cuatro ruedas en alza

Por los resultados de la subasta de divisas norteamericanas por parte del Banco Central, el dólar se recuperó en la última parte de la rueda, tras caer por debajo de los $ 30 en el inicio, y terminó la jornada con un retroceso de sólo 30 centavos a $ 30,42 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deFue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa descendió 31 centavos y medio a $ 29,61, en una rueda en la que el Banco Central adjudicó u$s 200 millones, de los u$s 500 millones ofertados, mediante una licitación, un día después de una nueva turbulencia cambiaria que arrastró al peso a su mínimo histórico.En este marco, el precio promedio de las ventas se ubicó en $ 29,4031 por dólar y el mínimo en $ 29,37. Se adjudicaron menos dólares "ya que la demanda a precio de mercado fue menor a la esperada", sostuvo la entidad en un comunicado.Los mínimos se anotaron en los primeros momentos, cuando la presión de la oferta recortó los precios iniciales y los llevó a mínimos en $ 29,20. La evolución del tipo de cambio tuvo características irregulares con cambios continuos de precios y de tendencia que se tradujeron en una significativa amplitud entre máximos y mínimos operados.Luego de conocido el resultado de la subasta del Banco Central, órdenes de compra que respondieron a demanda insatisfecha impulsaron una suba fuerte del dólar haciéndole tocar máximos en los $ 29,95. Ya sobre el final del día, la irregularidad en la evolución de los precios se instaló nuevamente y en un contexto de escasa profundidad marcó el nivel del dólar en el cierre de las operaciones.El analista Gustavo Quintana indicó que "el dólar mayorista retrocedió por efecto de la implementación de las medidas anunciadas por las autoridades económicas. Es que, sin la tensión ni el nerviosismo verificados en la sesión previa, el tipo de cambio deambuló buscando un nuevo punto de equilibrio en el que estabilizarse pero sin conseguirlo".Para el especialista, "la volatilidad y los cambios continuos de tendencia y de precios fueron la característica de una jornada que no terminó de definir el rumbo que tomará la cotización de la moneda norteamericana en los próximos días y mantiene abiertos los interrogantes que pese a todo todavía no han sido despejados por completo".En la plaza informal el blue terminó estable a $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" trepó ayer 66 centavos a $ 30,21.Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes u$s 253 millones hasta los u$s 56.621 millones.