Alertan que Argentina podría encaminarse a una "recesión fenomenal"

El economista Luis Secco advirtió que los mercados tienen "mucha desconfianza en cómo se va a financiar la Argentina de ahora en más" y aseguró que ése es el motivo de la disparada del dólar."Hay mucha desconfianza. También una falta de comunicación sobre los próximos pasos de política monetaria y eso llena al mercado de dudas e incertidumbre", consideró.En declaraciones radiales, Secco sostuvo que la causa judicial de "los cuadernos" también genera "dudas e incertidumbre porque hay muchas indefiniciones".Según expresó, el objetivo del Banco Central es "renegociar con el Fondo Monetario Internacional cómo bajar el dólar, más que ver qué hacer con las Lebac. Una es que se usen reservas, pero tampoco hay tantas disponibles".A su criterio, la suba que experimenta el dólar "no es solamente por Turquía. Nada es monocausal, hay cosas que tienen que ver con la propia Argentina"."Este Gobierno tiene una gran confusión desde el primer día. No tuvo un buen diagnóstico de la economía, ni una buena conducción económica, ni ministro de Economía", sostuvo el ex secretario de Finanzas.A su criterio, "no le viene mal al Gobierno tener un acuerdo con el FMI porque los ordena. El Fondo es el adulto que cuida al jardín de infantes"."Los fondos están hartos de que en el país no se hayan hecho las modificaciones estructurales que la comunidad inversora esperaba de este Gobierno y se están yendo. Después verán ellos como compensan las pérdidas", enfatizó.Para el economista Aldo Abram, el Banco Central debe salir a ponerle un freno a la devaluación, porque "sin estabilidad monetaria nos vamos a una recesión fenomenal"."Si dejan que esto continúe, confiar en el valor del peso va a ser suicida", remató.En diálogo con ámbito.com, el director ejecutivo de Libertad y Progreso, consideró que "esto va a seguir hasta donde el BCRA decida que va a seguir. Pero si espera mucho ni siquiera el Central no va a poder decidir"."Cuando el dólar sube, empieza a haber una enorme incertidumbre y una gran percepción del riesgo. La gente empieza a sacarse los pesos de encima, por lo cual el valor sigue bajando, genera que nos asustemos más", señaló.En tanto, el economista Luis Palma Cané dijo que es "positivo que el Gobierno haya reaccionado de inmediato, y no haya ido por detrás de los acontecimientos como sucedió en anteriores oportunidades"."Turquía tiene una economía totalmente desequilibrada, con una caída en el nivel de actividad muy profunda, un desempleo creciente, una inflación creciente, déficit en cuenta corriente, creciente deuda externa, déficit fiscal creciente y tasas subsidiadas", indicó.Afirmó que "todo esto provoca a nivel mundial una aversión al riesgo. La gente teme que lo que está pasando en Turquía pase en otros países emergentes".