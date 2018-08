Aseguran que la miel ya se vende a más de 45 pesos

Tras varias semanas estancado, el precio de la miel comenzó a moverse hacia arriba y salió del pozo en el cual se encontraba, aunque todavía se encuentra muy lejos de los dos dólares históricos por kilo que cobraba el apicultor en Argentina.



Tras estar en el orden de los 42 a 44 pesos la mayoría de las exportaciones, ahora el denominador común habla de transacciones que tienen un piso de 45 pesos y un techo que acaricia los 51, por lo cual cambió claramente el panorama, aunque vale la salvedad esto no hace otra cosa que acompañar el incremento incesante del costo de vida en nuestro país.



En el centro bonaerense se llevaron adelante transacciones a 48 pesos el kilo, con plazos de pago que alcanzan los 40 días, y aquí vale remarcar que a plazos más cortos, el valor cae entre un peso con cincuenta y dos pesos. También depende del color, lo que se busca es mieles claras, aunque claro que siempre depende de cada operación en particular.



Por su parte, y buscándole una explicación a la reactivación comercial las voces especializadas indican que Argentina deberá cubrir los volúmenes que no exportó China al norte de América, así lo manifestó desde Provincia de Buenos Aires José Montiel a Portal Apícola.



Siguiendo con la recorrida, en Santa Fe y Entre Ríos los valores estarían en el orden de los 45 a 46 pesos, pero con pagos que no superan los quince días, algo similar ocurre en tierras pampeanas.



Para cerrar, es importante señalar que la cosecha en Estados Unidos estaría dentro de los parámetros normales en cuanto a volumen, por lo cual la demanda debería ser similar a la de años anteriores, exceptuando otros condicionantes como por ejemplo lo señalado sobre la situación con China.