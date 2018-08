Farer pidió eficiencia en mantenimiento de caminos y financiación para el campo

En la jornada del domingo quedó inaugurada la 88 Exposición de la Sociedad Rural de La Paz, al que asistieron su titular Inés García, el presidente de FARER Raúl Boc hó, el Vicepresidente de CRA Jorge Chemes y el Secretario de Agricultura Guillermo Bernaudo.



La titular de la entidad anfitriona Inés García, recordó la unión de las entidades agropecuarias en defensa de los productores y advirtió que el sector ha dejado de participar después del rol que tuvo en el 2008 y "volvió a trabajar tranqueras adentro, lo que implica perder espacios de representación y de lucha".



Lamentó tener que hablar una vez más del mal estado de los caminos secundarios y terciarios, aunque reconoció la mejora de rutas en forma conjunta entre el gobierno nacional y provincial. "Las falencias de Vialidad provincial pueden ser por falta de presupuesto, pero este presupuesto esta manejado en forma ineficiente" dijo la dirigente, acotando que hay recursos humanos concentrados en oficinas y falta en talleres y áreas operativas, así como es escasa la eficiencia de los destacamentos zonales.



También cargo sobre la administración provincial que a pesar de la postura dialoguista no atendió requerimientos que se hicieron oportunamente para consensuar el incremento del inmobiliario rural, según lo establece la legislación. Pidió mesas donde se pueda acordar mediante el diálogo entre las partes



El acceso al financiamiento es otro gran problema dijo Inés García. "Los anuncios se quedan a mitad de camino, las carpetas de los productores se amontonan en las gerencias de los bancos y la banca local, que es el agente financiero de la provincia, se desentiende del problema".



Por su parte el presidente de FARER, Raúl Boc hó, recordó a los paceños que se sumaron al reclamo del 2008 y manifestó "el campo no negocio, ni pago coimas en el 2008 y se reveló", mientras muchos empresarios aplaudían al gobierno de entonces desde la primera fila y hoy los vemos que desfilan por los tribunales.



En su mensaje gremial pidió el tratamiento del proyecto de consorcios camineros, una herramienta que ayudaría a solucionar los recurrentes problemas de mal de estados de caminos que se ven en todos los departamentos.



En otro orden recordó que el campo abona más impuestos que nunca y el gobierno provincial dio una emergencia por solo seis meses debido a la sequía, con multas e intereses tremendos, lo que hace asfixiante la situación tributaria para el sector.



Hay temas nuevos y no se avanza, dijo Boc hó, lamentando que el consensuado proyecto de fitosanitarios no haya avanzado en la Cámara de Diputados, por razones que se desconocen, con pérdida de tiempo y trabajo y la falta de resolución de fondo.



También el dirigente planteo el impacto de los costos de la energía en actividades productivas como arroz, avicultura y lechería, que se vieron afectadas tras el sinceramiento de tarifas, puntualizando que se nota más en Entre Ríos, porque el valor es superior con respecto a otras provincias.



Reitero que se debe trabajar en herramientas nuevas para cobertura de seguro por impacto del clima y también en proyectos para aprovechamiento de los recursos naturales.



Por último se refirió al rol de la justicia, pidiendo que se investigue y castigue a quien corresponde y se recuperen fondos que son de todos los argentinos y no están en los hospitales, escuelas o caminos, acotando que esto también se traslade a la provincia, con seriedad y no esperar a que un periodista denuncie.



A futuro hablo de las perspectivas que tiene el sector agropecuario y dijo que se visualiza un escenario con más horizonte, para lo cual se requiere además de reglas claras, ser competitivos.