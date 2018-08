Caen las ventas de celulares: Se espera la llegada de equipos "low cost"

El sector de la telefonía celular no se quedó fuera de la caída de ventas en junio y julio, explicado por la suba de precios posdevaluación y por el encarecimiento de los planes de financiación que provocaron las altas tasas de interés., sin contar los teléfonos que compran en el exterior los argentinos y los que se venden en el sector informal. Un número no menor para un país de 45 millones de habitantes. Este año, el segmento finalizará con ventas de 9,8 millones de equipos, estiman en el sector.Las dos devaluaciones bruscas del primer semestre impactaron encon respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la consultora GfK.En cuanto a facturación por venta de celulares, mientras en el acumulado del primer semestre aumentó un 47% en comparación con los primeros seis meses del año pasado, solamente en junio cayó un 25,2% interanual.Sin embargo, se anuncia que en los próximos meses, el mercado de la telefonía celular local, se verá convulsionado con la llegada de nuevas marcas de aparatos que apostarán a modelos de smartphones de precios bajos, aunque con prestaciones muy similares a las de los equipos que hoy comercializan las primeras marcas. Hablan de equipos de menos de $4.500, cuando ya no queda casi ningún Smartphone, por debajo de ese monto. El ticket promedio, por su parte, pasó de crecer un 45% interanual en el primer semestre a caer un 50% en junio. "En cuanto a precios, sabemos que aun en meses en los que el mercado se ajusta hay una participación de los smartphones con un ticket promedio más bajo (un agrupado de varios modelos, en su mayoría 3G, de diferentes marcas), que se mantiene constante o hasta crece un poco su participación cuando el mercado se resiente. Esto explica en parte por qué cuando el volumen se ve afectado al comparar contra junio de 2017 se ve además una disminución del ticket promedio", explica Gilardenghi.De hecho,, según aportó una empresa del sector. "En junio, a pesar de tener al Día del Padre, cuando siempre las ventas crecen un 10% contra mayo, este año cayeron un 20% en unidades. Además, hubo una gran discrepancia entre canales: el de operadoras de telefonía, que trasladó más rápido a precios la devaluación, cayó un 30%, mientras que en el canal retail, que no reflejó los nuevos precios, las ventas bajaron un 2% en comparación con mayo", indicó.Pero las ventas de celulares no solo cayeron por la suba de precios, sino que también las altas tasas de interés encarecieron también el financiamiento, a pesar de que las ofertas de 12 cuotas se mantienen con fuerza los fines de semana."Aparte de venderse menos, los retailers, que normalmente trabajaban con un determinado nivel de stock para abastecer la demanda, lo reducen, porque tener ese inventario significa tener inmovilizada la plata, y no la podés tener inmovilizada con los niveles de interés que hay", explica Federico Hellemeyer, de Afarte (cámara que agrupa a los fabricantes de electrónica), que indica que la producción cayó un 16% en el segundo trimestre del año. "Tuvimos un primer trimestre con alza y el segundo con caída, y si le agregamos los datos de julio aun es peor", agregó.Por su parte, Germán Greco, gerente general de Motorola, indicó que las ventas "se mantuvieron flat año contra año de enero a junio, aunque se espera una caída en el segundo semestre de entre 10 y 15%". Además, señaló que la industria creció un 22% en 2017 contra el año anterior. "Motorola creció un 102% en volumen puro, lo que nos permitió aumentar el share del mercado de 14 a 22%", dice. Bruno Drobeta, director comercial senior de la división de Mobile de Samsung Argentina, dice que "", e indicó que si bien las ventas no bajaron, pasaron de crecer a un ritmo del 20% a uno del 5% en junio."Nuestra proyección es que vamos a terminar en volúmenes similares a 2017, pero invirtiendo en mayores promociones y más comunicación en la segunda parte del año", concluyó según publica La Nación.