En Uruguay ya piensan qué hacer para no perder turistas argentinos

El persistente aumento de la cotización del dólar en Argentina, que pasó de 20 pesos en abril a los casi 30 pesos de ayer, viernes 10 de agosto, comenzó a ser un factor de cierta inquietud tanto para el Ministerio de Turismo de Uruguay como para los principales operadores del sector.A esto hay que sumarle que en el segundo trimestre de este año, según datos de la cartera, ingresaron a Uruguay desde Argentina 104.570 visitantes menos que en el mismo período de 2017, en el que cayó Semana Santa, y en el que llegaron 447.959 argentinos. Debe tenerse en cuenta que la Semana Santa de 2018 fue en el primer trimestre, lo que de algún modo morigera el impacto de esa caída.Aún no se han encendido las luces rojas de alarma, pero a cuatro meses y medio para el inicio de la temporada estival, y a sabiendas que en la actualidad 61% de los turistas que recibe Uruguay provienen de Argentina, a los vaivenes de su economía se los sigue cada vez más de cerca."Un 57% de devaluación es un tema para atender y, lejos de subestimarlo, lo estamos monitoreando en forma permanente", dijo la ministra Liliam Kechichián, quien no descartó la posibilidad de brindar nuevos incentivos en pos de que los argentinos sigan cruzando el Río de la Plata.En declaraciones a la prensa antes de la apertura del Segundo Simposio de Ceremonial y Protocolo en el salón de actos de la Cancillería, la funcionaria señaló que "Uruguay es el único país de América Latina que devuelve una parte del IVA, y yo creo que hay muchas otras cosas que se pueden seguir haciendo con el sector privado o con las tarjetas de crédito".Antes del 1 de mayo, por años, y con el objetivo de estimular la llegada de turistas extranjeros, a estos se les devolvía el total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es del 22%, en compras y arrendamientos de servicios. Desde esa fecha, solo se les devuelve 9 puntos porcentuales del IVA.Una fuente del Ministerio de Turismo consultada por Clarín admitió que están abiertos a explorar nuevas herramientas para seducir al turista argentino. Pero al preguntarle si está sobre la mesa la posibilidad de instaurar otra vez la devolución total del IVA, dijo que todavía "no hay en estudio ninguna medida en concreto".La expectativa del mercado es que en los próximos meses el dólar en Argentina siga en alza, lo que a priori llevaría a que este año sea muy difícil equiparar o acercase a los 3.940.790 turistas (mayoría argentinos) que en 2017 ingresaron a Uruguay, cifra que había resultado un 18,4% más que en el año 2016.En caso que efectivamente se cumpla el pronóstico de esa coyuntura en Argentina, también se hará cuesta arriba equiparar a las 614.766 personas (también mayoría argentinos) que en enero de 2018 optaron por veranear en Uruguay, un 8,5% más que en el mismo mes de 2017.Con la intención entonces de al menos mantener esos guarismos, aseguró que el desafío más grande" que hoy tiene el Ministerio de Turismo uruguayo es apuntar "al turismo extraregional".Fuente: Clarín.