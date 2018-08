Aseguran que pese a la crisis "Entre Ríos cría aves de altísima calidad"

Vecino de Gualeguaychú, Eduardo Alfaro cursó los estudios secundarios en la escuela "Las Delicias", donde se recibió de agrónomo nacional, para luego hacer la carrera de veterinaria en la Universidad Nacional de Corrientes. Después de cuatro años de ejercer, se especializó en el sector avícola.



En el marco de la Semana de la Enseñanza Agropecuaria, que se desarrolla en el Instituto Agrotécnico, el profesional dialogó con ElDía sobre la actualidad del sector, de gran importancia para la economía de la provincia.



"El productor que se dedicó a la avicultura es una persona que se ha preparado a conciencia, más en una sector que se encuentra en un trance de cambio en varios sentidos. Especialmente en lo que tiene que ver con la producción y la economía, el aprovisionamiento de granos y cereales", expresó.



"Se vislumbra una posibilidad a futuro, basada en la alternativa de exportar parte de lo que se produce en el país", dijo. Al tiempo que recordó que "empresas nacionales exportaron, pero los resultados no fueron los mejores, inclusive trabajaron a pérdida", perko en la actualidad "quienes en su momento arriesgaron podrán retomar los envíos al exterior y hacer alguna diferencia".



Por otra parte, Alfaro remarcó que naciones como Emiratos Árabes, Singapur , India y China consumen mucha carne aviar y porcina. En lo que respecta a la avicultura, destacó que "están acostumbrados a consumir un pollo de menor tamaño que en Argentina, donde se trabaja con aves de mayor kilaje, que es lo que demanda el mercado interno". Los costos La base de alimentación de las aves es el maíz, contando la provincia con un importante cordón maicero. Lamentablemente, las últimas cosechas fallaron: los rindes fueron muy pobres y el cereal aumentó, subiendo, en consecuencia, los costos de producción para las granjas avícolas. Al respecto, el veterinario indicó que existen alternativas como los granos de trigo o el sorgo, que reemplazan la base de hidratos de carbono. Además, marcó que "la soja se tiene que seguir usando", y explicó que los costos que tiene el mercado "se trasladan a los de la producción avícola". El consumo En el año 1985, cuando Alfaro comenzó a trabajar en avicultura, se consumían 6,5 kilos de carne aviar per capita, cada año, en Argentina. Cifra que se fue incrementando hasta llegar a los 44 kilos.



La producción anual ?explicó Alfaro? es de 722 millones de aves, cifra que 33 años atrás apenas superaba los 200 millones. Además, en los últimos años el porcentaje de la producción aviar con destino a otros países "osciló entre un 12 y un 15%".



Asimismo, el profesional aseguró que la importación abierta "no deja de ser una amenaza para el productor local", aunque se mostró seguro que "la gente prefiere el pollo argentino".



"A diferencia de otros países, Argentina tiene una gran disponibilidad de materia prima para producir el pollo. En este punto sobresale Entre Ríos, que se consolidó cómo una provincia que tiene uno de sus baluartes en la avicultura, y una las razones pasa porque creció la superficie con cereales que requiere el sector", remarcó. Primer nivel "La calidad del pollo que se hace en el país es excelente y de los 722 millones de aves, 334 se producen en Entre Ríos. La provincia cria y produce aves de altísima calidad. La tecnología que se aplica es de punta y los avicultores nacionales están a la altura de los estadounidenses, los brasileños o los franceses", destacó Alfaro al hablar de las plantas de incubación, los molinos, las granjas y las plantas de faena.



Por último, aseguró que la producción fue mejorando y haciéndose cada vez más eficiente, respondiendo a las exigencias de países consumidores del pollo argentino. (ElDía)