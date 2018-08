Informe advierte que se profundizaron los márgenes negativos de granjas porcinas

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) accedió a un informe realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a través del cual se advierte que se siguen profundizando los márgenes negativos en las granjas de producción intensiva de cerdos.



Según expresa el estudio, luego de márgenes positivos durante todo 2017, los números se deterioraron sensiblemente en lo que va de 2018, sin piso hasta junio. Explica que los costos se han movido mucho más rápido que los ingresos, siendo que los primeros subieron más del 60% en el período junio 2017-junio 2018, mientras que los segundos sólo el 21%.



En junio pasado, una granja de 250 madres y eficiencia baja que se usa de referencia muestra un margen neto (ingresos descontados todos los costos) de -$6,8 por kilo producido si se considera la localización sur de Córdoba (Malena) y de -$8,3 si el emplazamiento es Rosario. Incluso, sin imputar amortizaciones, esta tipología de granjas pierde recursos (-$2,1/kilo y -$3,6/kilo, respectivamente).



Los establecimientos de mayor escala y eficiencia, y alejados de la zona Rosario, mantuvieron sus márgenes en terreno positivo hasta mayo, pero ya no así en junio. Una granja de 500 madres y alta eficiencia ubicada en Malena tuvo margen de $0,0 por kilo en junio de 2018 (+$3,2 si no se descuentan amortizaciones). Y la misma tipología de granja pero emplazada en Rosario perdió dinero, con un margen neto de -$1,3 por kilo producido (+$1,9 si no repone capital depreciado).



Comparación con 2016



Con estos números, el Ieral advierte que la crisis actual estaría siendo ya más profunda que la del 2016. En el primer semestre de dicho año, la granja de menor escala y baja productividad del sur de Córdoba acumuló cinco meses consecutivos de márgenes negativos, una cantidad de meses similar a la que ya lleva este año; en junio de 2016 el margen neto, medido a precios de hoy, era de -$5,3 por kilo, una pérdida un 20% menor a la que muestra junio de este año ($-6,8 por kilo). En el caso de la granja de mayor escala y alta productividad, a mediados de 2016 el margen neto era levemente positivo ($0,9), mientras que este año se ubica en $0.



Un elemento que agrava el escenario actual, y que no está contemplado en los cálculos anteriores, es la reducción de la alícuota de IVA del 21% al 10,5% en la venta de productos vinculados a la cadena (capón, cortes de carne), efectivizada en febrero de este año, que está generando importantes saldos a favor del productor.



En junio de 2018, los 16 casos que se monitorean (diferentes granjas, localizaciones, formas de aprovisionamiento del alimento) se encuentran con saldos negativos de IVA (a favor del productor) en su operatoria habitual, con valores que van desde -$0,12 por kilo producido en la situación más favorable (Granja de 500 madres y eficiencia alta que dispone del maíz y elabora expeller de soja a fasón y se encuentra alejada del puerto) y hasta los -$1,96 por kilo en el caso más desfavorable (Granja de 250 madres y eficiencia baja radicada en Rosario que adquiere maíz y expeller de soja en el mercado).