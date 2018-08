Hacienda colocó Letes por us$ 430 millones

El precio de corte fue de US$ 975,70 por cada lámina de US$ 1.000 millones, lo que representa una tasa nominal anual de 4,99%, a 182 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019).



Según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne, se recibieron órdenes por US$ 532 millones, de los cuales fueron adjudicados 430 millones y se recibieron 6.437 órdenes de compra.



Para concretar la operación, el Gobierno usó un mecanismo similar al de las últimas veces: garantizar un piso de rendimiento y eliminar la restricción de relación entre el tramo competitivo y el no competitivo de la licitación, para bajar las tasas.



La tasa del 4,99% es apenas inferior al 5,5% que se llegó a pagar en la última corrida cambiaria de junio.



Como ocurre con cada operación de este tipo, hubo un tramo competitivo (en el que hay que indicar precio) y uno no competitivo (en el que el inversor acepta de antemano el precio de corte).



