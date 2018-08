El dólar cayó y cerró a $ 28,03

El dólar cayó cuatro centavos este martes a $ 28,03 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, mientras los inversores estaban atentos al Banco Central, que informará tras el cierre su tasa de política monetaria.





El billete no llegó a acompañar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se dió vuelta sobre el cierre y terminó con un avance de seis centavos y medio a $ 27,395 impulsada por una demanda por cobertura que absorbió toda la oferta disponible.





La moneda operó con una tendencia mixta que exhibió un primer tramo con debilidad y una segunda parte con una tendencia compradora que explicó el retroceso.





Los mínimos se anotaron en los $ 27,21 a poco de comenzada la sesión debido al empuje de los ingresos desde el exterior. Mostrando escasas chances de recuperación los valores del tipo de cambio se mantuvieron lateralizados en un rango no muy lejano a los mínimos hasta bien entrada la segunda parte de la sesión. Las órdenes de compra se hicieron más importantes y potenciaron un cambio de tendencia con subas en los precios que se acentuó hasta el final cuando se anotaron los máximosen los $ 27,40.





El analista Gustavo Quintana indicó que "la irregularidad volvió a instalar en los últimos días y la evolución del tipo de cambio muestra otra vez la alternancia de subas y bajas de los precios sin determinar una proyección muy definida".





Agregó que "los cambios de tendencia dominan el desarrollo de las operaciones y se traducen en modificaciones de los valores que, sin embargo, no pueden alcanzar nuevamente la cota de los $ 28 con relativa facilidad. El bajo volumen de negocios (fue de u$s 492 millones) otorga un escenario de escasa profundidad y liquidez, dejando expuesto al mercado a repentinos virajes que responden a momentos del dominio alternado de la oferta y la demanda de divisas".





Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que "sigue subiendo la tasa de interés en activos de todo tipo en pesos ya que se operaba el call-money a 45%TNA. También se hicieron swaps cambiarios para obtener pesos, mientras que las primeras operaciones en Lebac a 8 días se pagaron 49%TNA, dando la pauta que siguen siendo los elegidos los negocios financieros. El dólar por ahora no interesa más que para tener las coberturas de rigor, tanto para bancos como para empresas e inversores".





Como en la jornada anterior, la autoridad monetaria licitó u$s 50 millones por orden del Tesoro, con un precio de corte promedio fue de $ 27,23 y el mínimo valor adjudicado de $ 27,235.





Mientras tanto, tras el cierre del mercado cambiario, el Banco Central anunció que usará como nueva referencia para la política monetaria la tasa de Letras de Liquidez 'LELIQ' a 7 días, la que fijó en un 40 por ciento.





La entidad, cuya tasa de política ya se ubicaba en un 40 por ciento, señaló que mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria hasta que la trayectoria de la inflación y los pronósticos se alineen con la meta establecida para 2018.





"Las decisiones de la autoridad monetaria se concentrarán en un instrumento cuya influencia operativa será cada vez mayor en un contexto de reducción gradual del stock de (letras) LEBAC", añadió.





Asimismo, el Ministerio de Hacienda comenzó durante la rueda una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares con un plazo de 182 días, que se efectúa bajo la modalidad aplicada en los últimos llamados para pagar una tasa menor, mediante la garantía de un mínimo de rendimiento y la eliminación de la restricción de relación entre los tramos competitivo y no competitivo. El cierre es este miércoles.





"Para las carteras concentradas en activos argentinos, las Letes funcionan como mitigadores de la volatilidad, al ser instrumentos de renta fija de corto plazo. En medio del contexto de incertidumbre actual, lucen adecuadas como instrumentos de sesgo conservador", destacaron desde Puente.





En swaps cambiarios se pactaron 115 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario operaron al alza sus rendimientos a 8 días del 48,75%, y la de 106 días operándose al 42,%.





En el Rofex, donde se negociaron u$s 430 millones, más el 60 % se pactó entre agosto y septiembre con precios finales a $ 28,1300 y $ 28,9250 respectivamente con tasas de 40,80 % y 37,75 % TNA. Estos plazos, mostraron alzas de ocho centavos, acompañando la suba final del spot.





En la plaza informal, el blue cerró estable a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cayó tres centavos a $ 27,28.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 36 millones hasta los u$s 57.653 millones.