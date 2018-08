Nación aumentó costo de energía para los usuarios residenciales e industriales

El 1° de agosto pasado, y por Disposición 75/2018, la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación fijó un incremento del orden del 36% para los usuarios residenciales; y de entre el 36 y el 64% para los industriales, según hayan consumido o contratado una potencia menor o mayor a 300 kW.



Esta situación se presentó formalmente al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), organismo encargado de aprobar la conformación de los cuadros tarifarios correspondientes. Dicha entidad sancionó, mediante resolución N° 128/2018, un nuevo cuadro que rige desde el 1° de agosto y hasta el 31 de octubre de 2018, el cual contempla:



1) Los incrementos antes mencionados, determinados por Nación. En este sentido, cabe aclarar que ni Enersa ni las 18 cooperativas eléctricas con jurisdicción en la Provincia de Entre Ríos tienen injerencia en estos costos y que están obligados, conforme el marco regulatorio nacional, a trasladarlos directamente al usuario.



2) Una actualización en el Valor Agregado de Distribución (VAD) que representa un impacto de, aproximadamente, un 7 % promedio. Esto obedece al proceso inflacionario actual que hizo escalar el dólar en un 55% y al incremento en los materiales que cualquier distribuidora eléctrica necesita para garantizar la prestación de su servicio (combustible: 30%; materia prima como el hierro: 61%, y el cobre: 44; productos manufacturados: 30%, etc.) Si bien el Gobierno Provincial decidió suspender la aplicación del VAD en el trimestre anterior, hoy esta situación ya no puede sostenerse, y fue necesario readecuar parcialmente los costos de distribución considerados en la tarifa, conforme lo antes expuesto.



Si bien para el usuario residencial este nuevo incremento representa, aproximadamente, un 26% (más del 50% de la población con consumos entre 400 y 500 kWh), el sector más impactado es el industrial, a quienes se les incrementará la factura entre un 25 y un 50%, conforme su escala de consumo.



Cabe aclarar que, en la Audiencia Pública celebrada en noviembre de 2017, la Nación realizó una proyección para el año 2018 con un dólar a 19 pesos. Hoy, con un dólar que se encuentra en el orden de los 28 pesos, resulta imposible frenar esta readecuación.



Ante este panorama, Enersa solicitó reunirse en los próximos días con la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Asociación de Empresarios de Parques Industriales (ASEMPI), el Consejo de Empresarios de Entre Ríos (CEER), entre otras entidades representativas del sector industrial, para brindarles información precisa y desagregada, y canalizar todo tipo de consultas e inquietudes. Para ello, pondrá a disposición a todo su equipo técnico y profesional, quienes les brindarán el asesoramiento necesario. Obras eléctricas y calidad del servicio Con esta nueva realidad, y atento a la imposibilidad de realizar proyecciones a mediano y largo plazo, Enersa decidió no detener su plan de obras ni su planificación estratégica, pero sí se trasladarán al 2019 las inversiones más pequeñas o de menor impacto, y se priorizarán las mandatorias: aquellas necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico y que incluyen también las que inciden directamente en la demanda de la temporada estival.