El productor "debería recibir ocho pesos por litro de leche"

Presentes en la Expo Rural de Villaguay realizada del 3 al 6 de agosto, Campo en Acción dialogó con Daniel Kindebaluc (FEDECO) sobre la relación con el gobierno provincial y la situación que atraviesa la cadena láctea.



"En la conferencia lo primero que planteamos es la relación con el gobierno provincial. Días atrás nos reunimos con el secretario Gabás por la cuestión de la prórroga de los dos anticipos que faltan del impuesto inmobiliario, multas, sanciones e intereses elevados y la cuestión de agroquímicos que necesitamos un pronunciamiento más firme por parte del gobierno de la provincia. Ahora necesitamos que el gobernador atienda nuestros reclamos porque es lo que correspondería debido a la importancia que tiene la actividad agropecuaria para la provincia"- sintetizó Kindevaluc.



Consultado por el balance de la reunión de la Mesa de competitividad lechera con el presidente Macri, destacó varios puntos:



"Depende las expectativas con la que uno vaya a esas reuniones, los que estamos un poco más allegados sabemos que no se va a hablar de precios, ni nos van a dar subsidios. Si entendemos eso, las reuniones son positivas, el hecho de hablar directamente con el presidente muestra el interés de salir de esta situación".



"La realidad es que llevamos 15/20 años de desmanejo de la lechería, se habla que para llegar a ser similar a Uruguay puede llevar de 2 a 3 años y a una Nueva Zelanda de 5 para arriba, si empezamos a hacer las cosas bien".



"Lo positivo de la reunión fue la reprogramación de vencimiento y flexibilidad en cuanto a embargos, sumado a esto González Fraga -titular de Banco Nación- puso a disposición una línea de créditos hasta 5 millones de pesos a 5/7 años de plazo con garantía prendaria con cuota mensual del 10% de la liquidación".



"Le comentamos además el tema de la tarjeta AGRONACION y le planteamos líneas para pequeños productores que estén o no en emergencia. Estas tienen una actualización a través del sistema UBA y una tasa de interés del alrededor del 5%".



"Mínimamente $1 por litro es lo que pierde el tambero hoy. Un tambo de 1000 litros pierde $3000 antes de ir al tambo. Entonces es difícil que se endeude, pero si ve que con un endeudamiento puede mejorar la producción y capital de trabajo puede ceder. Tenemos la expectativa que esto va a mejorar."



"Hay muchos problemas, muchos años que no se trabajó bien: no se aprovechó el precio bueno de la exportación que hubo años atrás, la industria está obsoleta, hay altos costos laborales e impositivos, son pocos los tamberos que pudieron tecnificarse. La soja también complican la cuestión, por eso digo que esto va a llevar tiempo solucionarlo".



De la reunión participaron las dos entidades principales que son SIL y APYMEL. "Se entiende que el sector comercial es parte del servicio, los eslabones son industria y producción, ahora se va a incorporar el sector terciario porque la industria se queja de las exigencias del sector comercial. También el Estado como demandante de leche lleva un atraso en el pago de leche que hace para Desarrollo Social", agregó el referente de las cooperativas.



Finalmente en referencia a los precios que debería estar recibiendo el productor afirmó:



"En agosto el productor tiene que cobrar $8 el litro de leche como mínimo, no sé si con eso es rentable pero mejoraría mucho. Si en octubre/noviembre se llegaría a $9 los números estarían dando. Vuelvo a reiterar que la matriz de costo de cada establecimiento es distinta, lo mismo pasa con la industria", concluyó.