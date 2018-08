El dólar subió cinco centavos y arrancó la semana a $ 28,07

Con un recorte en el monto de la subasta diaria que realiza el Banco Central a cuenta del Tesoro, el dólar rebotó cinco centavos este lunes a $ 28,07 en bancos y agencias de la city porteña.



El billete venía de anotar dos caídas luego de tocar el último viernes su valor más bajo en tres semanas ($ 28,02).



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió cuatro centavos a $ 27,33, en una jornada en la que el BCRA subastó u$s 50 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI, con un precio de corte promedio DE $ 27,39, siendo el mínimo valor adjudicado de $ 27,38.



El Ministerio de Hacienda había anunciado la semana pasada una reducción en el monto a licitar, que pasó el último miércoles de los u$s 100 millones diarios a u$s 75 millones, y continuó este lunes con un monto 50% menor con relación al que se subastaba al inicio de la implementación de esta operación.



Al bajar Hacienda la oferta del volumen de ventas diarias de dólares en u$s 25 millones, en el mercado creían que la demanda iba a predominar, algo que finalmente no sucedió. En ese sentido, hubo la apatía tanto de la oferta como de la demanda y que el mercado volvió a mostrar un cierto equilibrio.



La demanda por cobertura estuvo muy activa desde el comienzo de la sesión impulsando un avance de los precios que se detuvo cuando tocaron máximos en los $ 27,47, dieciocho centavos arriba del último registro del viernes pasado. Pasada la primera parte del día la oferta se hizo intensa provocando una baja de la cotización del dólar que se mantuvo hasta el final de la jornada cuando anotó mínimos en los $ 27,33. El total operado descendió un 18% en el segmento de contado a u$s 435 millones.



"El mercado doméstico operó con un suave cambio de tendencia que pareció responder más a factores externos que a los puramente locales, en un contexto internacional que mostró a la moneda norteamericana con ganancias frente a otras divisas internacionales", analizó el operador Gustavo Quintana.



Sin embargo, remarcó que "en el plano meramente local sigue prevaleciendo el fuerte apretón monetario que mantiene por el momento una suerte de reaseguro que evita saltos bruscos de la cotización de la moneda estadounidense".



Cabe destacar que el mercado se encuentra expectante respecto al informe de política monetaria que el BCRA dará a conocer este martes, luego de que en julio decidiera mantener la tasa en 40%.



"El Banco Central sigue vendiendo las Lebac que vencen en septiembre en el orden el 45/47%. Da la sensación que quiere tener una certeza más profunda de que el panorama está realmente más tranquilo, antes de mover las tasas de interés fuerte; por lo que, entendemos que vamos a tener tasas altas por un tiempito más", sostuvo Matías Roig, director de Portfolio Personal.



"La realidad es que esperamos un dato alto de inflación en julio, y si el Central se apura en disminuir las tasas o reducir la oferta de dólares, puede arriesgarse a tener un efecto rebote en el dólar", agregó.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operándose en el entorno al 44%. Las tasas de Lebac en el mercado secundario continuaron operándose con rendimientos a 9 días del 47,5%, mientras que en el vencimiento septiembre las tasas se estabilizaron en torno al 45%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 326 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales a $ 28,04 y $ 28,84 respectivamente, con tasas de 37,93% y 36,79% TNA.



En la plaza informal, el blue cayó cinco centavos a $ 28,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió un centavo a $ 27,31.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron este lunes u$s 110 millones hasta los u$s 57.689 millones.