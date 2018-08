La venta de autos rondará las 850 mil unidades este año, según automotriz

Así lo estimó el titular de General Motors para el Mercosur, Carlos Zarlenga, quien consideró que "la crisis que sufre la Argentina es de corto plazo".



Zarlenga admitió que antes de la escalada del dólar el sector tenía una "expectativa de un mercado de 950.000 unidades, y ahora vemos que será de entre 800.000 y 850.000", en una entrevista publicada hoy por un matutino porteño.



Incluso, dijo no observar que la caída de ventas de julio, que fue de 17% con relación a igual mes del año anterior, se vaya a reiterar de manera tan pronunciada de acá a fin de año.



"La crisis no impactó dramáticamente. Un año con más de 800.000 unidades sigue siendo uno de los períodos con mayores ventas de la historia dentro de la Argentina", señaló Zarlenga.



Dijo que en la compañía siguen siendo "optimistas con los cambios que se vienen aplicando".



Se mostró confiado en que la caída de ventas de 0km se atenuará hacia fin de año.



Incluso, el ejecutivo reveló que General Motors está analizando "nuevas inversiones" para su planta de Rosario.



A través de su marca Chevrolet, la automotriz dio el puntapié inicial de la ´guerra´ de ofertas que comenzó en las concesionarias locales a principios de 2016 y se mantuvo hasta comienzos de año.



"Mucho de lo que está ocurriendo en esta coyuntura es, precisamente, un problema de corto plazo", sostuvo Zarlenga.



Consideró que las dificultades para acceder al financiamiento internacional están relacionadas con "una crisis externa generada por la guerra comercial y la apreciación del dólar, con impacto en los mercados emergentes".



Dijo que la Argentina "aparece un poco más expuesta, por su necesidad de fondear el déficit fiscal con deuda externa. Pero no vemos un problema especial en el país a largo plazo".



General Motors ya comenzó los "trabajos de adecuación de nuestra planta de General Alvear (Rosario) para la producción de ese nuevo modelo, que será presentado en el marco del lanzamiento industrial de 20 nuevos modelos que hemos anunciado para el Mercosur, hasta 2023", señaló.

Zarlenga confirmó que lanzarán un nuevo modelo "entre fines de 2019 y comienzos de 2020".



Sobre el acuerdo automotriz con Brasil, señaló que el punto de vista de la compañía es "igual al de 2016, cuando los dos países firmaron el acuerdo. No debería cambiar".



El acuerdo establece que la Argentina puede importar hasta 1,50 dólares en autos y piezas desde Brasil por cada dólar exportado, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2020.



"Fue suscripto por los dos gobiernos y todos los actores involucrados y está para ser cumplido", señaló el ejecutivo.

