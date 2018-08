Analistas elevaron expectativas de inflación: Esperan 31,8% para el año

Si se cumpliese ese pronóstico, la Argentina podría tener que redefinir algunos aspectos del acuerdo con el FMI por un crédito de US$ 50.000 millones, de los cuales hasta ahora se recibieron US$ 15.000 millones.



"Los resultados del REM indicaron un incremento de las expectativas de inflación para los próximos cuatro meses, pero una reducción en la proyección de inflación para 12 y 24 meses respecto de la encuesta previa", sostuvo el sondeo.



En ese sentido, subrayó que "para 2018, la inflación proyectada por los participantes subió a 31,8%", lo cual representó un avance de 1,8% frente al pronóstico realizado en junio.



"Los analistas esperan que, tras un aumento transitorio, la inflación se reduzca en los próximos meses hasta ubicarse en un 1,8% mensual a partir de noviembre y hasta enero de 2019", aclaró el estudio. .



También resaltó que los participantes del REM "proyectan una caída del Producto Interno Bruto para 2018 de 0,3%".



Argumentó que el ajuste "obedeció básicamente a una estimación del segundo trimestre con una contracción de la actividad económica mayor a la pronosticada en la encuesta anterior, dado que no se redujeron las previsiones de variación del PIB para el tercer y cuarto trimestre del año".



"La expansión esperada para 2019 se redujo a 1,5%, al tiempo que la expectativa relevada para 2020 se mantuvo en 2,5%", resaltó el informe.



En tanto, las expectativas sobre el nivel de tipo de cambio nominal mayorista promedio mensual "se corrigieron a la baja para los períodos mensuales relevados respecto de la encuesta previa, con excepción del promedio esperado para diciembre de 2018".



Para el último mes del año, los analistas consultados por la autoridad monetaria proyectan un el tipo de cambio nominal de $30,5 promedio mensual.



"En tanto, la proyección para diciembre de 2019 se mantuvo en $36", aclaró el estudio.



Respecto de la encuesta anterior se elevaron las proyecciones de tasa de interés nominal de referencia para la política monetaria para todos los períodos.



"Los participantes del REM prevén que la tasa de interés nominal vigente a la fecha del relevamiento se mantendrá hasta agosto, perfilándose en adelante un sendero de reducción gradual hasta 35,0% a fines de 2018", apuntó el trabajo. .



El REM consiste en un seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina que recopila el Banco Central.



Los resultados corresponden a consultas realizadas entre el 27 y 31 de julio pasado.