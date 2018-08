Levantaron protesta trabajadores de aserraderos

Guillermo Brellis, titular de la asociación que nuclea a los aserraderos de Concordia, mencionó que tras la reunión con autoridades "conseguimos algunos ítems que estábamos necesitando".



En este sentido, dijo a Elonce.com que se ofreció "un plan espacial para regularizar la AFIP. Estuvo en el encuentro, el delegado provincial de AFIP, Omar Fenoglio. Estábamos buscando este plan y con esto nos ayudan a seguir trabajando. Por las vías normales el plan era de 12 cuotas y con esto logramos un plan de 48 cuotas. Es un avance importante".



Por otra parte, respecto a la cuestión laboral mencionó: "Nos acompañó en la reunión, Wenceslao Gadea, a cargo de la Regional Concordia de la Dirección del Ministerio de Trabajo de La Nación. Nos hemos comprometido a tener un encuentro con él, hay muchos beneficios que no estábamos enterados".



Entre los reclamos expuestos, "nos está faltando el tema energético, pero está encaminado todo. Buscamos una tarifa reducida para la industria. No obstante esto, estamos muy contentos con lo conseguido. Mañana jueves se vuelve al trabajo", dijo Brellis.



Recordemos que madereros permanecían apostados a la vera de la Autovía Gral. Artigas (ex ruta 14), en el ingreso a Concordia, para visibilizar su reclamo por la situación del sector. Con el apoyo de personal de Gendarmería, entregaron volantes a choferes de camiones que trasladaban madera, o sus derivados, y los invitaban a parar.



El lunes, representantes de distintos aserraderos de Concordia se movilizaron en una caravana de compuesta por unas 70 camionetas y seis camiones, desde la Autovía 14 hasta el centro cívico de la ciudad para manifestarse frente al municipio. Elonce.com.