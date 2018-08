Advierten sobre la crisis de las pymes en la provincia

El subsecretario de Comercio de la Provincia, Néstor Loggio, hizo un análisis sobre la situación de las Pymes, enfocado en particular sobre las radicadas en la provincia, a fin de realizar una evaluación sobre la situación de crisis que atraviesan



"Las Pequeñas y Medianas empresas son el corazón económico en la República Argentina, representan alrededor del 80 por ciento de la empleabilidad. En nuestra provincia esa proporcionalidad es mayor. El 94,8 por ciento, de las más de 18.500 empresas que existen en territorio entrerriano, son micros, pequeñas y medianas", indica un documento.



"La mayoría -puntualiza- es de producción terciarias o de servicios (más de 6.900), las segundas en importancia son también de producción terciarias, en este caso relacionadas al comercio (más de 5.500), las terceras son de producción primaria, relacionadas a la agricultura, la ganadería y la pesca (más de 4.000), la cuarta en importancia son de producción secundaria, o de industrias (alrededor de 1.600), y el resto son de construcción, Minería y Petróleo, Electricidad, gas y agua", supo APF.



La totalidad de estas empresas "configuran fuentes de trabajo para más de 140.000 personas registradas (según datos del MTEySS), que ubica al sector privado por sobre el sector público (124.000, entre provinciales 70%, Municipales 17%, y nacionales 13%)), como generador de empleo, lo que rompe el mito que en nuestra provincia hay más empleo público que privado. Es obvio agregar que existe, además, en el sector privado, empleo no registrado", agregó.



"Nuestra provincia al igual que el país todo, depende, fundamentalmente, de su mercado interno, las altas tasas de empleabilidad están involucradas con el consumo argentino", precisa.



"Tomemos dos ejemplos de economías regionales: 1) citricultura, que emplea directamente más de 20.000 personas en el macizo citrícola de los departamentos Concordia y Federación, y donde en la cosecha 2017 más del 70 por ciento fue al mercado interno, y 2) sector forestal, que emplea directamente a más de 2.000 trabajadores, ( su parte industrial se encuentra en crisis, con una disminución promedio de sus ventas del 40%), y cuyo destino tanto de chips, (para pasta de celulosa), rollizos, manufacturas de tablas, pallets, o cajones y remanufacturas de vigas laminadas, tableros, aberturas, etc. van al mercado interno", ejemplifica.



"La demanda de bienes y servicios, para ser dinámica, depende de altos niveles de empleo, y salarios que superen los niveles inflacionarios, y a su vez, las pymes, necesitan costos fijos razonables y acceso al crédito. Y todas estas variables, que dependen de la macroeconomía, están en situación de crisis, y no es una tormenta pasajera, es el plan económico del gobierno nacional", sostiene.



Luego, agrega: "Cuando desde distintos sectores plantean que se está generando una fabulosa transferencia de riquezas de los sectores más pobres, hacia los más ricos, lo hacen mirando, entre otras variables, los criterios fiscales que impulsa el gobierno nacional y la tasa de rentabilidad de los ganadores de esta etapa neoliberal".