El dólar retomó la tendencia alcista y subió 21 centavos tras medida de Hacienda

El dólar pegó hoy un salto de 21 centavos y cotizó al cierre a 27,19 pesos comprador y 28,23 vendedor, luego de la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar el volumen de divisas que subasta todos los días.

Según el promedio que efectúa el Banco Central, el billete arrancó el día a 28,20 pesos para el tipo vendedor y a las 13 trepó a 28,26 pesos.



El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que instruyó al Banco Central reducir las ventas de dólares diaria en un 50%, en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado.

Según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne en un comunicado, las órdenes de venta por día bajarán a u$s 75 millones durante los próximos 3 días hábiles, y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí, desde los actuales u$s 100 millones.



Se trata de las divisas provenientes del acuerdo Stand By con el FMI, que ayudaron a contener la cotización de la moneda estadounidense tras la corrida de mayo y junio.

Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional, recordó la cartera.