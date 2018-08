Anunciaron que reducirán en 50% la venta diaria de dólares y la divisa sube

El dólar reacciona

El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que instruyó al Banco Central reducir las ventas de dólares diaria en un 50%, en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado.Según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne en un comunicado, las órdenes de venta por día bajarán a u$s 75 millones durante los próximos 3 días hábiles, y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí, desde los actuales u$s 100 millones.Se trata de las divisas provenientes del acuerdo Stand By con el FMI, que ayudaron a contener la cotización de la moneda estadounidense tras la corrida de mayo y junio.Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional, recordó la cartera.El dólar reacciona por anuncio sobre recorte en venta de divisas: se dispara 30 centavos a $ 28,35, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deOcurre luego de que el Ministerio de Hacienda informara que reducirá las ventas de dólares diarias a u$s 75 millones durante los próximos 3 días hábiles y a u$s 50 millones diarios "a partir de ahí". En julio el billete se había hundido un 5,4%, su primera caída en ocho meses.En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa trepa 25 centavos a $ 27,66.Por primera vez, el BCRA subastó, a cuenta del Tesoro, los u$s 75 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,6567, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,6410.