Día del Niño: Los juguetes clásicos piden pista pese al auge de las consolas

Pese al auge de las consolas

Sorpresa

Los vendidos

En la previa del Día del Niño resurgieron los juguetes clásicos de los 90 y se ubicaron dentro de los más vendidos, mientras que también nacieron nuevas tendencias como las cápsulas sorpresa, que traen muñecas aleatorias con accesorios. Los precios se mantienen similares a los del año pasado y hay hasta doce cuotas sin interés en la mayoría de los negocios.En el marco de una de las fechas que más ilusión despiertan en los chicos, los padres comienzan a investigar cuáles son los muñecos que más desean sus hijos. Existe una amplia variedad de artículos que llaman la atención de los más pequeños y que se pueden encontrar por distintos valores.Este año marca una tendencia particular porque volvieron varios juguetes clásicos de los 90. Los más vendidos son las figuras de acción de Dragon Ball y Sonic (el puercoespín de los videojuegos de Sega), el cubo mágico, las muñecas Pinypon, entre otros.Los más baratos arrancan en los 200 pesos, mientras que los más caros ascienden a dos mil. En medio del auge de las consolas, entre las que se destaca la Play Station 4, el Family Game resurgió de sus cenizas como el ave fénix. No sólo tiene un módico precio en comparación con las más modernas, sino que además viene con varios juegos incorporados, como Circus Charlie y Mario Bros.Las novedades más salientes de este año son las cápsulas sorpresa, similares a las de los huevos de chocolate, que incluyen una muñeca aleatoria con accesorios. "Te puede salir una nueva como una repetida, son una lotería", explicaron en una juguetería.Otro de los juguetes nuevos son los Fingerlings, una serie de animales que vienen con movimientos y sonido. "Son monitos que se agarran del dedo y se mueven mientras hacen ruiditos", detallaron.También están los que mantienen un nivel estable de ventas. Los superhéroes, el merchandising de videojuegos y las series coleccionables (como los Sylvanian Families) están presentes aún en el mercado. Las figuras de Star Wars son de las más destacables, ya que se mantienen vigentes desde los años 70. "Son muy vendidas, al igual que todo lo que está relacionado con las películas, como las tazas", comentaron.

12 cuotas llegan a ofrecer las jugueterías para la compra de artículos del Día del Niño.

El dólar complica la importación

Los superhéroes

Los comerciantes consultados por este medio contaron que el valor de los productos complica las importaciones. Es que la corrida cambiaria los encareció y, aunque el precio del dólar se estabilizó, no volvieron a bajar.Esto generó que algunos comercios no pudieran renovar su stock. Tal es el caso de Deadpool, una comiquería que no logró traer más novelas gráficas porque los costos se fueron por las nubes, indicó"Las importaciones están caras. Con el tema del dólar, los precios de las cosas son muy cambiantes y por más que baje el dólar, una vez que subieron no vuelven a su precio base", explicó Juan Pablo, dueño del lugar.Aun así, aseguró que intenta mantener el valor de los productos a lo largo del tiempo para asegurarse que los clientes le sigan comprando.De cualquier manera, para el Día del Niño ya tenía planificado un importante pedido de mercadería. "Vamos a traer figuras de la serie de Flash, que están muy buenas. También de Deadpool, Liga de la Justicia, Star Wars, Baby Groot, que es uno de los más pedidos, entre otras cosas", adelantaron.En cuanto a los precios, los juguetes más baratos ($200) se encarecieron al doble respecto del año pasado. La mayoría son importados de China.