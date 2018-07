Propuestas turísticas "más caras" acarrearon un consumo "moderado" en vacaciones

Finalizado un nuevo receso invernal, la Cámara Entrerriana de Turismo presentó un balance del mismo donde se advierte que diferentes factores llevaron a una nueva forma de vacacionar de los argentinos, la cual impactó de diferentes formas en la actividad., según la provincia: el 2, el 9 y el 16 de julio, aspecto que incidió en un lento movimiento turístico al comienzo, el cual fue mejorando hacia el final del receso.Del mismo modo, la Cámara señaló que, con días de intenso frio y en otros casos cálidos, que se alternaron indistintamente entre soleados y lluviosos, lo cual contribuyó, también, a que la llegada de turistas fuera lenta y con menos noches de alojamiento.En ese sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibieron cinco millones de turistas, un 2,2 por ciento más que en 2017, con una estadía media de 4,4 días y un gasto diario de 810 pesos por persona, significando un gasto directo de 17.825 millones de pesos.Estos números significaron un aumento del gasto total del orden del 30 por ciento respecto del año anterior, el cual no llegó a acompañar la inflación, y del gasto per cápita del 16 por ciento, el cual quedó muy retrasado.Ante este escenario,con especial demanda en las, en complejos de cabañas y hoteles más cercanos a los parques termales, aunque también sumaron a la elección de este destino el amplio espectro de ofertas en turismo rural, pesca, fiestas populares y atractivos culturales, según informaron desde la Cámara Entrerriana de Turismo a través de un comunicado.En este sentido, desde la CET señalaron que la diversidad y calidad de productos y servicios, la cercanía de los destinos con los centros de demanda, los precios razonables, la nutrida agenda de eventos turísticos y culturales que propusieron el sector público y el privado, fueron los factores que contribuyeron a obtenerDe la misma manera, la entidad se manifestó, la cual es mayoritaria y adolece de una economía mucho más frágil.Respecto de lo realizado desde el Estado provincial, la Cámara resaltó las campañas "Vacaciones en Tu Provincia", hacia adentro de la provincia, y "Cerca Tuyo, el Mejor Plan", en nuestros principales mercados, las cuales también contribuyeron a que el turismo interno se volcara por Entre Ríos.En cuanto a la procedencia de los visitantes, la entidad provincial que concentra la actividad turística privada, motivados por una relación cambiaria conveniente, y la de porteños y bonaerenses en la segunda quincena, quienes fueron los que movieron ligeramente la aguja del gasto per cápita.Si bien, concentrada en las propuestas más elaboradas, lo cierto es que, lesionando los cuadros de resultadosRespecto de las razones por las cuales disminuyó el gasto, la CET apuntó quepara poder mantener el tiempo de estadía.Ahora bien, de acuerdo al comunicado de la entidad, más allá de los aciertos públicos y privados, los cuales se vieron reflejados en la actividad respecto del concierto nacional,De este modo, la Cámara consideró que las vacaciones de invierno,, "si dejaron la sensación de que se está en el camino correcto, hacia la conformación de un destino que seduce cada vez más a los mercados internos".