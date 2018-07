El dólar cerró con leve baja a $ 28,03: Es el mínimo en dos semanas

Pese a que resta una sola jornada para el cierre del mes, , período caracterizado con mayor demanda, el dólar terminó este lunes con un leve descenso a $28,03 y alcanzó su nivel más bajo en dos semanas, en bancos y agencias, según el promedio de ámbito.com.



Fue en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa cayó siete centavos a $ 27,255, en una jornada en la que el Banco Central volvió a subastar, a cuenta del Tesoro, u$s 100 millones provenientes del acuerdo con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27,3102, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,3000.



Puntuales órdenes de compra verificadas en los primeros minutos impulsaron una recuperación del tipo de cambio que tocó en ese lapso los máximos en los $ 27,38, cinco centavos y medio por encima del último registro del viernes anterior.



Sin embargo, la oferta proveniente de los ingresos desde el exterior volvió a prevalecer y generó un retroceso que lateralizó los precios en un rango muy estable comprendido entre los $ $27,33/27,35 durante un tiempo prolongado. Las ventas se intensificaron sobre el final de la sesión y generaron una baja que llevó al dólar a tocar mínimos en los $ 27,255 al cierre. El volumen bajó un 29% a u$s 406 millones.



El analista Gustavo Quintana indicó que "la finalización de julio y los procesos de cierre de posiciones que vencen este martes no han podido transformarse en el habitual factor que justifica subas del dólar, un fenómeno infrecuente que ha descolocado todos los análisis previos".



Desde una correduría indicaron que "los inversores de todo tipo fueron los que aportaron la divisa para hacerse de pesos y colocar a mejores rendimientos financieros para optimizar sus negocios" debido a que subieron las tasas de interés del call money, los swaps cambiarios y las Lebac".



En el mercado de dinero entre bancos, en este sentido, el call-money se operó en 38%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 88 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negoció la corta a 16 días con una suba de 1,5 puntos, un rendimiento del 46,50 %, y la de 113 días a 42,35 %.



En el Rofex, donde se operaron u$s 880 millones, el 79% se operaron para los plazos de julio y agosto a $ 27,29 y $ 28,265 sobre el final, con tasas del 46,9% y 42,3%. Los plazos más cortos bajaron entre 14 y 15 centavos, mientras los más largos cayeron cerca de ocho centavos.



En la plaza informal, el blue bajó cinco centavos a $ 28,65, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" descendió cuatro centavos a $ 27,33.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 11 millones hasta los u$s 58.084 millones.