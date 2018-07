Chemes: "La reunión con Macri es la última carta de la lechería"

Foto 1/2 Foto 2/2

"La reunión con Macri es la última carta de la lecheria", dijo Jorge Chemes, vicepresidente de Confederciones Rurales Argentinas (CRA) que confirmó la reunión del sector con el mandatario este jueves y agregó que en ese encuentro "se definirá si la crisis lechera tiene solución o si, por el contrario, la suerte de los tamberos está echada. Al problema del precio se suma la inequidad en la cadena, donde unos pocos se quedan con mucho gracias al esfuerzo del productor y del consumidor", dijo Chemes.



Chemes, que es tambero en Entre Ríos, confirmó que en esa provincia "se nota más el cierre de los tambos", aunque aclaró que esa situación "se va a repetir en todo el país si no hay una pronta reacción del gobierno. Tenemos insumos a valor dólar y nuestra producción en pesos. Es inviable la ecuación", dijo.



"El problema es el precio. Nos pagan 6,50 y en góndola la leche o el queso vale varias veces más. Entre el margen de la industria y la presión impositiva del Estado, es difícil producir materia prima. La pregunta es cómo piensa el gobierno, con estos números, abastecer el mercado interno y cuidar el bolsillo de la gente.No estamos reclamando la intervención extrema del Estado, pero si hay libre precio para la góndola, que lo liberen para el productor", reclamó el ruralista entrerriano.



"Vamos a conversar para buscar una solución. Es importante saber si estamos como estamos porque no le encuentran la vuelta, o porque hay una deliberada intención. La participación del productor en el precio final, cayó notoriamente con la devaluación y desde entonces no hay ningún signo alentador"



Finalmente, Chemes destacó la apertura del diálogo con el gobierno "pero ya llevamos casi tres años conversando y el tiempo no es igual para todos. Para muchos tamberos el futuro se termina mañana porque no hay financiamiento y tampoco precio. Quizás para el gobierno el plazo es más largo, pero los que producimos la leche somos nosotros, y es nuestro tiempo el que se acaba", lamentó.



Cabe recordar que la reunión con el presidente Mauricio Macri está prevista para este jueves, a las 11, con la Mesa de Competitvidad Lechera.